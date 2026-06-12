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Eusko Jaurlaritzak ertzain baten aurka Leioan izan den "seinalatze publikoa" gaitzetsi du

Hainbat kartel agertu dira Leioako ikastetxe baten inguruan, maiatzaren 23an Loiuko aireportuan izan zen Ertzaintzaren dispositiboaren arduraduna seinalatuz.

ertzaintza
Loiuko gertakarien irudia.
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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ostiral honetan gaitzetsi egin du ertzain batek maiatzaren 23an Loiuko aireportuan Global Sumud Flotillako zenbait aktibistaren harreran izandako istiluen harira izandako seinalatze publikoa.

Ohar batean, Segurtasun Sailak azaldu du gaur goizean Ertzaintzak abisua jaso duela Leioako ikastetxe baten inguruan ertzain baten irudia zuten kartelak eta mezu hau agertu direlako: “Este es el zipayo responsable del dispositivo que apalizó a los miembros de la flotilla humanitaria. Es un tipo violento con y sin uniforme. Vive en astrabudua. Quedaos con su cara”.

Sailaren arabera, aireportuan istiluak izan ostean, sare sozialetan seinalatu zuten ertzain hori, eta hori Fiskaltzaren aurrean salatu zuen Segurtasun Sailak; beraz, salaketa bat jarrita dago.

Sailak bere zerbitzu juridikoei eman die seinalatze publiko horren beri, egileen aurka egiteko, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du kartel horiek nork jarri dituen jakiteko.

Segurtasun Sailak "larritzat" jo ditu seinalatze horiek, eta elkartasuna adierazi dio kaltetutako agenteari, baita Ertzaintzako kide guztiei babesa eman ere.

Halaber, Segurtasun sailburuak maiatzaren 26an Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldian adierazitakoa errepikatu du: "Ez dugu onartuko ertzain, ordezkari publiko edo militanteen ehiza digital eta fisikoa".

Maiatzaren 23an Ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jokabideak polemika eragin zuen, bai Euskal Herrian, bai nazioartean, agenteak ontzidiko aktibisten eta haien zain zeudenen aurka hainbat aldiz kargatzen erakusten zituzten irudiak biral bihurtu baitziren.

Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Bizkaia Politika

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