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El Gobierno Vasco condena el "señalamiento" a un ertzaina en Leioa tras los incidentes con la flotilla

Han aparecido varios carteles en el entorno de un centro educativo de Leioa señalando al responsable del dispositivo el pasado 23 de mayo en el aeropuerto de Loiu.
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Imagen de los incidentes en Loiu.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak ertzain baten aurka Leioan agertu diren “seinalatze publikoak” gaitzetsi ditu
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EITB

Última actualización

El Departamento Vasco de Seguridad ha condenado este viernes los señalamientos públicos sufridos por un ertzaina con relación a los incidentes registrados el pasado 23 de mayo en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia) a la llegada de varios activistas de la Flotilla Global Sumud.

En una nota, el Departamento de Seguridad ha explicado que esta mañana la Ertzaintza ha recibido el aviso sobre la aparición en el entorno de un centro educativo de Leioa de carteles con la imagen de un ertzaina y este mensaje: "este es el zipayo responsable del dispositivo que apalizó a los miembros de la flotilla humanitaria. es un tipo violento con y sin uniforme. vive en astrabudua, quedaos con su cara" (sic).

Según el departamento, el mismo agente ya fue señalado en redes sociales tras los incidentes ocurridos en el aeropuerto de Loiu, lo cual fue denunciado por Seguridad ante la Fiscalía, por lo que ya existe una querella.

El departamento ha informado de la nueva coacción a sus servicios jurídicos para proceder contra sus autores y la Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar su identidad.

Seguridad ha considerado de "gravedad" estos señalamientos y ha mostrado su solidaridad al agente afectado, así como su apoyo a todos los miembros de la Ertzaintza.

Ha reiterado, además, lo declarado por el consejero de Seguridad en su comparecencia el pasado 26 de mayo en el Parlamento Vasco: "No vamos a permitir la caza digital y física de ningún ertzaina, representante público o militante".

La actuación de la Ertzaintza el pasado 23 de mayo en el aeropuerto de Loiu generó una gran polémica, tanto en Euskal Herria como a nivel internacional, tras viralizarse las imágenes en las que se ve a los agentes cargar varias veces contra los activistas de la flotilla y quienes los esperaban.

Ertzaintza Gobierno Vasco Bizkaia Política

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