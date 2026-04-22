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UPN pedirá el traspaso a Navarra de la competencia de permisos de trabajo a migrantes

Además, planteará otras medidas en materia migratoria, como ajustar las ayudas a los ayuntamientos en función del peso de la población migrante, facilitar la homologación de titulaciones o promover cambios en la legislación estatal para favorecer la contratación en origen.
Mujer trabajadora migrante

Imagen de archivo de una trabajadora migrante. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Migratzaileen lan-baimenen eskumena Nafarroak har dezala eskatuko du UPNk
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Agencias | EITB

Última actualización

UPN propondrá que Navarra asuma la competencia para gestionar los permisos de trabajo de personas migrantes, con el objetivo de agilizar los trámites y adaptarlos a las necesidades del tejido empresarial de la Comunidad foral.

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del partido, Cristina Ibarrola, en el marco de un foro sectorial sobre migración, en el que ha defendido que esta transferencia permitiría una gestión “más cercana y eficiente”.

Según ha explicado en declaraciones a los medios, la medida responde a la necesidad de cubrir vacantes laborales en distintos sectores y de facilitar la incorporación de trabajadores migrantes al mercado laboral.

Ibarrola ha recordado que esta competencia ya ha sido asumida por la Comunidad Autónoma Vasca y ha considerado que encaja “plenamente en el sentimiento foralista” de Navarra.

La dirigente regionalista ha enmarcado esta propuesta en una estrategia más amplia de reclamación de competencias propias, como la gestión del aeropuerto o los exámenes de conducir, y ha insistido en que la tramitación desde Navarra permitiría reducir la burocracia y evitar los retrasos actuales, ya que las oficinas de extranjería “están absolutamente colapsadas”.

Además, UPN planteará otras medidas en materia migratoria, como ajustar las ayudas a los ayuntamientos en función del peso de la población migrante, facilitar la homologación de titulaciones o promover cambios en la legislación estatal para favorecer la contratación en origen.

Migración Navarra UPN Gobierno de Navarra Política

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