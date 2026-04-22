Migratzaileen lan-baimenen eskumena Nafarroak har dezala eskatuko du UPNk

Gainera, migrazio arloko beste neurri batzuk proposatuko ditu, hala nola udalentzako laguntzak biztanleria migratzailearen bolumenaren arabera doitzea, titulazioen homologazioa erraztea eta jatorrizko herrialdeetan kontratatzea errazteko estatuko legeak aldatzea.

Langile migratzaile baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

UPNk proposatuko du Nafarroak bere gain har dezala pertsona migratzaileen lan-baimenak kudeatzeko eskumena, izapideak arintzeko eta foru komunitateko enpresa-sarearen beharretara egokitzeko asmoz. Halaxe iragarri du astelehen honetan Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak, migrazioari buruzko sektore-foro baten esparruan. Bertan defendatu duenez, transferentzia horrek kudeaketa "hurbilagoa eta eraginkorragoa" ahalbidetuko luke.

Komunikabideen aurrean azaldu duenez, neurri honek sektore desberdinetako lan-hutsuneak betetzeko eta langile migratzaileak lan-merkatuan sartzea errazteko beharrari erantzuten dio. Ibarrolak gogoratu du Euskal Autonomia Erkidegoak jada bere gain hartu duela eskumen hori, eta Nafarroako "sentimendu foralistarekin bete-betean" bat datorrela deritzo.

Buruzagi erregionalistak eskumen propioak erreklamatzeko estrategia zabalago baten barruan kokatu du proposamen hau, aireportuaren kudeaketa edota gidabaimen azterketena bezalaxe, eta azpimarratu du Nafarroatik izapidetzeak burokrazia murriztea eta egungo atzerapenak ekiditea ekarriko lukeela, atzerritarren bulegoak "erabat kolapsatuta" baitaude.

Horrez gain, UPNk beste neurri batzuk ere aurkeztuko ditu: udalentzako laguntzak migratzaileen bolumenaren arabera doitzea, tituluen homologazioa bizkortzea eta jatorrizko herrialdeetan kontratatzea errazteko estatuko legeak aldatzea.

