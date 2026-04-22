Migratzaileen lan-baimenen eskumena Nafarroak har dezala eskatuko du UPNk
Gainera, migrazio arloko beste neurri batzuk proposatuko ditu, hala nola udalentzako laguntzak biztanleria migratzailearen bolumenaren arabera doitzea, titulazioen homologazioa erraztea eta jatorrizko herrialdeetan kontratatzea errazteko estatuko legeak aldatzea.
UPNk proposatuko du Nafarroak bere gain har dezala pertsona migratzaileen lan-baimenak kudeatzeko eskumena, izapideak arintzeko eta foru komunitateko enpresa-sarearen beharretara egokitzeko asmoz. Halaxe iragarri du astelehen honetan Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak, migrazioari buruzko sektore-foro baten esparruan. Bertan defendatu duenez, transferentzia horrek kudeaketa "hurbilagoa eta eraginkorragoa" ahalbidetuko luke.
Komunikabideen aurrean azaldu duenez, neurri honek sektore desberdinetako lan-hutsuneak betetzeko eta langile migratzaileak lan-merkatuan sartzea errazteko beharrari erantzuten dio. Ibarrolak gogoratu du Euskal Autonomia Erkidegoak jada bere gain hartu duela eskumen hori, eta Nafarroako "sentimendu foralistarekin bete-betean" bat datorrela deritzo.
Buruzagi erregionalistak eskumen propioak erreklamatzeko estrategia zabalago baten barruan kokatu du proposamen hau, aireportuaren kudeaketa edota gidabaimen azterketena bezalaxe, eta azpimarratu du Nafarroatik izapidetzeak burokrazia murriztea eta egungo atzerapenak ekiditea ekarriko lukeela, atzerritarren bulegoak "erabat kolapsatuta" baitaude.
Zure interesekoa izan daiteke
“Lehentasun nazionala”, Extremadurako eta Aragoiko gobernu-akordioen ardatz
Maria Guardiola Extremadurako presidente izendatu dute asteazken honetan PPren eta Voxen aldeko botoekin, aurreko astean akordioa lortu ondoren. Aragoin ere adostasun batera iritsi dira bi alderdiak eta hurrengo astean izendatuko dute Jorge Azcon presidente.
Iparragirrek eta Azpiazuk damua agertzen duten gutunak egin ditu publiko Auzitegi Nazionalak, auto banatan
Biktimei zuzendutako hiru gutun dira publiko egin direnak, Iparragirreren bat eta Aspiazuren bi. Eragindako mina aitortzen dute ETAko buruzagi izandakoek.
Espainia NATOtik ateratzeko erreferenduma eskatzen zuen Podemosen mozioa errefusatu du Kongresuak
Besteak beste, moreek proposatutako testuak Rota eta Morongo baseetan AEBko jarduera militar oro bertan behera uztea eskatzen zuen, eta Espainiako historiako gastu militarraren igoerarik handiena lehengoratzea ere.
Kongresuak arma zuriei buruzko legedia gogortzeko PPren plana onartu du, zigor eta aldaketa gehiagorekin
Halaber, debekatutako armen katalogoa handitzea eta Internet bidezko salmentaren gaineko kontrola indartzea eskatu dute. Ekimenak aurrera egin du PPren, Voxen eta UPNren babesarekin.
Marisol Iparragirreri erdi-askatasuneko erregimena ukatu dio epaileak
100.2 artikulua aplikatuta, joan den martxotik, lo egitera joaten zen espetxera, aste barruan eta asteburuetan. Erabaki horren ondorioz, espetxean gelditu beharko du. Iparragirreren abokatuak EITBri aurreratu dio helegitea aurkeztuko dutela.
Ubarretxena: "Euskarak akordioak behar ditu, ez du zarata behar"
Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak adierazi duenez, ez dute "ezer hautsitzat eman", eta EAJk eta PSE-EEk EAEko administrazio publikoan LEPetan euskararen segurtasun juridikoa indartzeko egiten dituzten elkarrizketek "jarraitzen dute" eta "oraindik badago tarterik" akordio bat lortzeko. "Azken momentura arte" itxaron behar dela aipatu du.
Marlaskak dio Korrikan presoen argazkiak erakustea legez ez dela delitua
Fernando Grande Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak esan du "nazkagarriak" iruditu zitzaizkiola azken Korrikan ikusitako hainbat irudi, besteak beste, ETAko preso baten argazkia soinean zeraman haurrarena. Azaldu du segurtasun indarrek adi jarraitzen dutela halako gertakarien aurrean, baina, legea eskuan, ekintza horiek ez direla delitua erantsi du. Senatuan egin ditu hitzok ministroak, UPNko Maria Caballerori, ETAk hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotzi izandakoaren alabari, erantzunez.
Insaustik Udalaren autonomia defendatu du, Donostiako Infernuko lursail batzuk Eusko Jaurlaritzari lagatzeari uko egin ostean
PSEk, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak bi udal lurzati Eusko Jaurlaritzari lagatzea eskatu zuten, etxebizitza publikoak eraikitzeko, eta alokairuko etxebizitza babestuak eskaintzeko aukera galdu izana deitoratu dute.
Eneko Anduezak “oso zail” jo du EAJrekin akordioa lortzea lanpostu publikoetan euskara blindatzeko
PSEren buruak adierazi du “prest” daudela hitz egiteko, baina jeltzaleen proposamena zalantzan jarri du eta esan du “milaka herritarren eskubideen aurka” doala. Joseba Díez Antxustegik, EAJren bozeramaileak Eusko Legebiltzarrean, “albiste txarra” dela uste du, “bai herriarentzat, bai euskararentzat”.