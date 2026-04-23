Euskal alderdiek ez dute ilara egin beharko hauteskunde zerrendetako buru izateko
Hemendik aurrera, barruti bakoitzean azken hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera ezarriko da argitaratzeko ordena, eta alderdi bozkatuenak jarriko dira lehen postuan.
Eusko Legebiltzarrak lege-aldaketa bat onartu du hauteskunde-hitzordu bakoitzean ohikoa den irudiari amaiera emateko: ordezkari politikoen ilarak goizaldetik, inor baino lehenago erregistratzeko.
Hautagai-zerrenden argitalpen-ordenaren buru izateko ilara egin behar zen orain arte eta hori amaitu da gaurko erabakiarekin. Beraz, entregatzeko unea ez da izango zerrenda ofizialetan posizioa zehaztuko duena.
EAJk, EH Bilduk eta PSE-EEk bultzatu dute erreforma, eta PPren babesa ere izan du; Sumarrek eta Voxek, berriz, kontra bozkatu dute.
Aldaketa horrek Eusko Legebiltzarrerako eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietarako hauteskundeak arautzen dituzten legeei eragiten die, eta hurrengo hauteskunde autonomikoetan eta foru-hauteskundeetan aplikatuko da, baina ez udal-hauteskundeetan, azken horiek Estatuko araudiak arautzen baititu.
Talde bultzatzaileen arabera, helburua da sistemari segurtasun juridiko handiagoa ematea eta praktika sinbolikoak saihestea, hala nola erregistro-ilarak, orain arte Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta hauteskundeetako dokumentazioan agertzen zirenak. Sumarrek ordena finkatzeko zozketa bat mantentzea defendatu du, sistema berriak alderdi handienei mesede egiten diela iritzita.
Zergatik izan dira ilarak hauteskunde zerrendak erregistratzeko?
