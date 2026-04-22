Extremadurako Batzarra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maria Guardiola Juntako presidente izendatu dute, Voxen babesarekin eta Extremaduraren defentsa lehentasun nazional gisa hartuta

PPko buruzagiak “denentzat” gobernatuko duela agindu du, akatsak egingo dituela onartu du, eta Extremaduraren interesak estatuko agendaren erdigunean egotea aldarrikatu du.

MÉRIDA, 22/04/2026.- La presidenta en funciones y candidata a la reelección María Guardiola interviene este miércoles en la Asamblea regional durante la segunda jornada del debate de investidura en la que será elegida presidenta la candidata del PP a la reelección María Guardiola tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox, con el voto en contra de PSOE y Unidas. EFE/ Jero Morales
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maria Guardiola Extremadurako Juntako presidente izendatu dute astearte honetan, PPren eta Voxen aldeko botoei esker. Bi alderdiek gehiengoa dute eskualdeko batzarrean. Horrela, buruzagi popularrak aro berri bati ekin dio gobernuan, bi alderdien arteko akordioaren ondoren.

Inbestidura eztabaidako azken hitzaldian, Guardiolak “denentzat” gobernatzeko konpromisoa hartu du, bai bozkatu zutenentzat, bai bozkatu ez zutenentzat. Halaber, “zintzotasunez” eta “erantzukizunez” jardungo duela azpimarratu du.

Era berean, akatsak egingo dituela onartu du, baina ez dituela ezkutatuko eta arazoak ez dituela makillatuko agindu du.

Presidente berriak gaineratu du Extremadurak bere ahotsa izango duela eztabaida nazionaletan. Gainera, bere gobernuak autonomia erkidegoaren interesak estatuko politikaren erdigunean jarriko dituela adierazi du.

Espainia PP VOX Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ubarretxena: "Euskarak akordioak behar ditu, ez du zarata behar"

Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak adierazi duenez, ez dute "ezer hautsitzat eman", eta EAJk eta PSE-EEk EAEko administrazio publikoan LEPetan euskararen segurtasun juridikoa indartzeko egiten dituzten elkarrizketek "jarraitzen dute" eta "oraindik badago tarterik" akordio bat lortzeko. "Azken momentura arte" itxaron behar dela aipatu du.

fernando grande marlaska
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Marlaskak dio Korrikan presoen argazkiak erakustea legez ez dela delitua

Fernando Grande Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak esan du "nazkagarriak" iruditu zitzaizkiola azken Korrikan ikusitako hainbat irudi, besteak beste, ETAko preso baten argazkia soinean zeraman haurrarena. Azaldu du segurtasun indarrek adi jarraitzen dutela halako gertakarien aurrean, baina, legea eskuan, ekintza horiek ez direla delitua erantsi du. Senatuan egin ditu hitzok ministroak, UPNko Maria Caballerori, ETAk hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotzi izandakoaren alabari, erantzunez.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Denis Itxaso: “Lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzen artean, bi fatxada izateko baldintza ezabatuko dugu, besteak beste”

Eusko Jaurlaritzak asteartean Gobernu Kontseiluan onartuko duen dekretu berriak etxebizitza politikako neurri sorta zabala martxan jartzea ekarriko du, azken hilabeteetan iragarritako ildo nagusiak garatzeko. Neurrien artean, lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzak malgutuko dira, eta horri esker, Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, 7.500 lokal inguruk izango dute erabilera aldatzeko aukera Euskadin. Denis Itxasoren hitzetan, “orain arte bi fatxada edukitzea eskatzen zen lokal horiek etxebizitza bihurtzeko, baina hemendik aurrera ez da hori exijituko, eta beste hainbat baldintza ere malgutuko ditugu”.

Gehiago ikusi
