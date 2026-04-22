Cannabisa legeztatzearen aldeko jarrerak behera egin du euskal gizartean: % 47 baino ez daude ados; duela bi hamarkada, berriz, % 76 ziren

EITB Datak bildutako datuen arabera, % 21 baino ez dago "oso ados" legeztatze posible batekin, eta % 26 gehiago "nahiko ados".

Cannabisa legeztatzeari buruzko iritziak

Ander Goyoaga | EITB

Cannabisaren balizko legeztatze baten gaineko eztabaidak banatu egiten du euskal gizartea: herritarren % 53 aukera horren aurka agertzen dira (‘nahiko desados’ edo ‘oso desados'), eta % 47k, berriz, maila batean edo bestean babestu egiten dute (‘nahiko ados’ edo ‘oso ados’). Nolanahi ere, legeztatzearen aldeko babesa nabarmen apaldu da azken bi hamarkadetan.

2004an, esaterako, gehien-gehienak cannabisa legeztatzearen alde agertzen ziren: % 76 ‘nahiko ados’ edo ‘oso ados’ zeuden. Hau da, aukera horren aldeko jarrera ia 30 puntu jaitsi da 20 urtean.

Datuok EITB Dataren azken azterlanetik atera dira, cannabisaren kontsumoa Hego Euskal Herrian aztertu duena. Txostenak hainbat ikerketa eta inkestatan jasotako datuak bildu ditu, besteak beste, drogen kontsumoari, mendekotasun arriskuari, legeztatzearekiko jarrerei eta atxiloketen bilakaerari buruzkoak.

Gehien kontsumitzen den legez kanpoko droga

EITB Dataren txostenak agerian uzten duenez, cannabisa euskal herritarren artean gehien kontsumitzen den legez kanpoko droga izan arren, eta arriskuaren pertzepzioa txikiagoa bada ere, euskal herritar gehienak ez daude haren legeztatzearen alde.

Aukera horren aldeko babes-maila zehatzari dagokionez, % 21 ‘oso ados’ daude legeztatzearekin, eta beste % 26 ‘nahiko ados’. Aitzitik, % 31 ‘oso desados’ daude, eta beste % 22 ‘nahiko desados’.

EITB Data Drogak Gizartea

