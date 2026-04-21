Trumpek su-etena luzatu du Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte
Donald Trump AEBko presidenteak astearte honetan iragarri duenez, Pakistanek eskatuta, asteazkenean amaitu behar zen su-etena luzatzea erabaki du, Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte.
"Blokeoa mantentzeko agindu diet gure Indar Armatuei, eta, gainerako alderdi guztietan, prest eta operatibo egoteko, eta, ondorioz, su-etena luzatuko dut proposamena aurkeztu eta negoziazioak amaitu arte, emaitza edozein dela ere", iragarri du sare sozialetan.
Etxe Zuriko maizterrak Pakistango agintariek eskatuta hartu du erabakia, Irango Gobernuak Islamabaden aurreikusitako elkarrizketen aurrean "proposamen bateratu bat aurkezteko" aukera izan dezan.
AEBko presidenteordea, JD Vance, Islamabadera joatekoa zen astearte goizean, negoziazioen bigarren txanda baterako, baina bertan behera utzi du bisita, Teheranek ez baitu ofizialki parte hartuko duela baieztatu.
Trump herrialdeko Segurtasun Nazionaleko buruzagitzarekin bildu da Etxe Zurian, eta apirilaren hasieran ezarritako bi asteko su-etena mugarik gabe luzatzea erabaki du, nahiz eta astearte honetan bertan CNBC telebista kateari eskainitako elkarrizketa batean adierazi ez zuela menia hori luzatzeko asmorik. Halaber, akordiorik ezean, Errepublika Islamikoaren aurkako "bonbardaketei" berriro ekingo ziela ohartarazi zuen Trumpek.
Horren aurrean, Mohamad Baqer Qalibaf Irango Parlamentuko presidenteak, Teherango ordezkaritzaren buru denak, astearte goizaldean ohartarazi zuen bere herrialdeak ez duela "negoziaziorik" onartzen "mehatxuaren itzalpean".
Europar Batasunak Israelekin duen elkartze akordioari buruzko eztabaida mantenduko du, oraindik bertan behera uzteko babes nahikorik ez dagoelako
Akordioa erabat eteteko beharrezkoa da hogeita zazpi kideak ados egotea; aitzitik, merkataritza-abantailak soilik eteteko, nahikoa da gehiengo kualifikatua izatea.
Giza eskubideak "gobernu suntsitzaileen" jopuntuan daudela ohartarazi du Amnistiak
GKEak nazioarteko zuzenbidearen aurkako erasoak, autoritarismoaren gorakada eta Gaza zein Ukraina gisako gatazketako zigorgabetasuna salatu ditu.
Iranek AEBri ohartarazi dio ez duela "mehatxupean eta presiopean" negoziatuko eta Vancek bidaia atzeratu du
Su-etena amaitzeko ordu gutxiren faltan, Pakistanek Irani elkarrizketetan parte hartzeko deia egin dio. Bien bitartean, Donald Trum presidenteak ziurtzat jo du Iran Islamabadeko negoziazio mahaian eseriko dela, eta baieztatu du ordezkaritza estatubatuarra bidaliko duela. Hala ere, Vancen bidaia atzeratzeak egonezina areagotu du.
Bi lagun hil eta hainbat zauritu dira Mexikon, tiroketa batean, Teotihuacango piramideetan
Erasotzailea turistei tiroka hasi zaie, Ilargiaren piramidera igota. Kanadako emakume bat hil du eta hainbat pertsona zauritu ditu; gero, bere buruaz beste egin du.
Starmerrek "onartezintzat" jo du Mandelsonen izendapenari buruzko informazioa berari aurretik ez jakinaraztea
Aurreko saioetan egin duen bezala, Mandelsonen aukeraketaren "ardura osoa" bere gain hartu du, eta barkamena eskatu die Epsteinen biktimei. "Argi eta garbi, huts egin nien nire erabakiarekin".
Israel eta Libano bigarren aldiz elkartuko dira ostegunean, Washingtonen
Etxe Zuriaren eledun batek jakinarazi duenez, negoziazioen bigarren txandari ekingo diote Israelek eta Libanok apirilaren 23an, eta Washingtonek hartuko ditu elkarrizketa horiek berriro.
Elkartze akordioa bertan behera uzteko gehiengo faltaren aurrean, Kallas Israelen aurkako neurri komertzialen alde agertu da
Joan den irailean, Europako Batzordeak akordioaren merkataritza-puntu jakin batzuk etetea proposatu zuen. Erabaki horrek gehiengo kualifikatua baino ez du eskatzen, eta ez dakar ituna erabat haustea.
Garamendik ohartarazi du EAEk "arazoa" duela inbertsioekin: "Beste erkidegoetan baino gutxiago inbertitzen da"
Espainiako patronalaren presidenteak adierazi duenez, Estatuan egiten diren "greba guztien erdiak" inguru EAEn egiteak "ez du asko laguntzen" inbertsioak erakartzeko orduan.
Iranek su-etena urratzea leporatu dio AEBri, eraso egin baitio ontzi bati Ormuzen
Teheranek salatu du "itsas pirateria" ekintza bat izan dela, eta droneekin erantzun duela. Tentsioa eta mesfidantza areagotzen ari dira, bake akordiorako elkarrizketen atarian.