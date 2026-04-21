Gerra Ekialde Hurbilean
Trumpek su-etena luzatu du Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte

Pakistanek eskatuta egin du iragarpena Estatu Batuetako presidenteak.
KARG, 14/03/2026.- Imagen de archivo de la isla de Karg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. EFE/ Abedin Taherkenareh
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Donald Trump AEBko presidenteak astearte honetan iragarri duenez, Pakistanek eskatuta, asteazkenean amaitu behar zen su-etena luzatzea erabaki du, Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte.

"Blokeoa mantentzeko agindu diet gure Indar Armatuei, eta, gainerako alderdi guztietan, prest eta operatibo egoteko, eta, ondorioz, su-etena luzatuko dut proposamena aurkeztu eta negoziazioak amaitu arte, emaitza edozein dela ere", iragarri du sare sozialetan.

Etxe Zuriko maizterrak Pakistango agintariek eskatuta hartu du erabakia, Irango Gobernuak Islamabaden aurreikusitako elkarrizketen aurrean "proposamen bateratu bat aurkezteko" aukera izan dezan.

AEBko presidenteordea, JD Vance, Islamabadera joatekoa zen astearte goizean, negoziazioen bigarren txanda baterako, baina bertan behera utzi du bisita, Teheranek ez baitu ofizialki parte hartuko duela baieztatu.

Trump herrialdeko Segurtasun Nazionaleko buruzagitzarekin bildu da Etxe Zurian, eta apirilaren hasieran ezarritako bi asteko su-etena mugarik gabe luzatzea erabaki du, nahiz eta astearte honetan bertan CNBC telebista kateari eskainitako elkarrizketa batean adierazi ez zuela menia hori luzatzeko asmorik. Halaber, akordiorik ezean, Errepublika Islamikoaren aurkako "bonbardaketei" berriro ekingo ziela ohartarazi zuen Trumpek.

Horren aurrean, Mohamad Baqer Qalibaf Irango Parlamentuko presidenteak, Teherango ordezkaritzaren buru denak, astearte goizaldean ohartarazi zuen bere herrialdeak ez duela "negoziaziorik" onartzen "mehatxuaren itzalpean".

