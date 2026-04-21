Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.
"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", ha anunciado en sus redes sociales.
El inquilino de la Casa Blanca ha tomado esta decisión a petición de las autoridades de Pakistán, según ha indicado, para que el Gobierno de Irán, del que ha dicho está "gravemente dividido", pueda "presentar una propuesta unificada" ante las conversaciones previstas en Islamabad.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero suspendió la visita dado que Teherán no confirmó oficialmente su participación.
Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.
Trump ha decidido extender de forma indefinida la tregua a pesar de que este mismo martes había declarado en una entrevista con la cadena CNBC que no pretendía prorrogarla. Asimismo, Trump advirtió de que en caso de que no hubiera acuerdo retomaría "los bombardeos" contra la República Islámica.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza".
Te puede interesar
La Unión Europea mantendrá el debate sobre el acuerdo de asociación con Israel al no haber suficiente apoyo para su suspensión
En el caso de la suspensión completa del acuerdo, es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, mientras que para suspender únicamente las ventajas comerciales que contempla basta con una mayoría cualificada.
Amnistía alerta de que los derechos humanos están en jaque por "gobiernos depredadores"
La ONG denuncia ataques al derecho internacional, el auge del autoritarismo y la impunidad en conflictos como Gaza o Ucrania.
Irán advierte a EEUU que no negociará bajo “amenazas ni la fuerza” y Vance retrasa su viaje a Pakistán
A pocas horas de que expire el alto el fuego, Pakistán urge a Irán que acuda a las negociaciones. A pesar de que Trump confirmara la presencia de JD Vance en Islamabad, el retraso de su viaje ha aumentado la incertidumbre.
Al menos dos muertos y varios heridos en un tiroteo en México, en las pirámides de Teotihuacán
El atacante ha comenzado a disparar desde la Pirámide de la Luna, matando a una mujer canadiense e hiriendo a varias personas más. A continuación, se ha suicidado.
Starmer tilda de "desconcertante" que le ocultaran información clave sobre el nombramiento de Mandelson
Tal como ya hiciese en otras ocasiones, Starmer ha aprovechado para asumir la "responsabilidad" de la elección de Mandelson y ha pedido expresamente perdón a las víctimas de Esptein. "Claramente les fallé con mi decisión", ha dicho.
Israel y el Líbano tendrán una segunda ronda de negociaciones el jueves en Washington
"Estados Unidos será sede de una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano el jueves 23 de abril en el Departamento de Estado", ha explicado un portavoz de la Casa Blanca.
Kallas aboga por medidas comerciales contra Israel ante la falta de mayoría para suspender el Acuerdo de Asociación
La Comisión Europea propuso el pasado septiembre la suspensión de determinadas preferencias comerciales del Acuerdo, una decisión que solo exige mayoría cualificada y que no implica una ruptura total del pacto.
Garamendi alerta de que la CAV capta "menos inversión" que el resto del Estado español
El presidente de la patronal española también ha indicado que "Euskadi es una tierra donde no ayuda mucho" que se hagan el 50 % de todas las huelgas del Estado.
Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego tras atacar un buque en Ormuz, y crece la desconfianza sobre las negociaciones
Teherán denuncia un acto de “piratería marítima” por parte de Washington y asegura haber respondido con drones, en un contexto de máxima tensión y dudas sobre el futuro de las conversaciones de paz.