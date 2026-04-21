Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", ha anunciado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha tomado esta decisión a petición de las autoridades de Pakistán, según ha indicado, para que el Gobierno de Irán, del que ha dicho está "gravemente dividido", pueda "presentar una propuesta unificada" ante las conversaciones previstas en Islamabad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero suspendió la visita dado que Teherán no confirmó oficialmente su participación.

Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

Trump ha decidido extender de forma indefinida la tregua a pesar de que este mismo martes había declarado en una entrevista con la cadena CNBC que no pretendía prorrogarla. Asimismo, Trump advirtió de que en caso de que no hubiera acuerdo retomaría "los bombardeos" contra la República Islámica.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza".