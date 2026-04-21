El Bocaleko pasarelaren auziko epaileak ikertu gisa deitu du hirugarren funtzionario bat
Zuhurtziagabekeria astunagatiko sei giza-hilketa eta zuhurtziagabekeria astunagatiko lesio delitu bat egozten die hirurei.
Santanderreko El Bocal inguruko egurrezko pasabidea erortzearen arrazoiak ikertzen ari den epaileak hirugarren funtzionario bat ikertu gisa sartu du auzian: Kantabriako Itsasertz Mugarteko erakundean pasabidea ezarri zenetik 2023ra arte Proiektu eta Obren buru izandakoa. Beraz, ikertuen zerrendan hiru pertsona daude guztira aurretik beste bi ere ikertu izendatu zituelako: gaur egungo Proiektu eta Obren burua (2023an kargua hartu zuena), eta Kantabriako Itsasertz Mugarteko erakundeko burua.
Pasabidea erortzearen ondorioz, sei gazte hil ziren eta zazpigarren bat larri zauritu zen.
Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak astearte honetan ezagutzera eman duen autoan, epaileak adierazi du azpiegitura mantentzeko falta "arduragabekeria larria" izan daitekeela, eta zuhurtziagabekeria larriko sei giza-hilketa eta zuhurtziagabekeria larriko lesio delitu bat egitearen aukera egotzi die.
Era berean, gaineratu du ikertutzat jotako azken funtzionarioak, bere ondorengoak bezala, "pasabidearen egiturazko segurtasunari buruzko bermatzailea izan behar zuela" eta "denbora-tarte horretan beharrezkoak ziren ikuskapen- eta mantentze-jarduerak sustatzeko, agintzeko edo egiaztatzeko betebeharra" izan zuela.
Autoaren arabera, perituak ematen dituen datuekin, pasabidea "irekita zegoen erabilera publikorako, inolako murrizketarik gabe, eta 2014an eraiki zenetik ez zen inolako kontrol-, ikuskapen- eta mantentze-lanik egin, eta, itxuraz, euskarri-habeen burdineriarako erabili zen materiala ez zen egokia estali gabeko kanpo-giroaren mende zegoen egitetan erabiltzeko (are gehiago egitura hori kostaldeko ertzean bertandagoenean)".
Hiru funtzionarioek maiatzaren 15ean deklaratuko dute ikertu gisa. Saio horretan bertan egingo dira aditu-frogak, bai judizialak (perituak dagoeneko entregatu du bere txostena), bai akusazio partikularrak eta defentsek egindakoak.
Perituaren txostenaren arabera, "ikuskapen eta mantentze egokirik ez egoteak azpiegituraren narriadura progresiboa eragin zuen eta detektatu eta zuzendu ahal izatea sahiestu. Horrek arrisku garrantzitsua sortu zuen".
Zure interesekoa izan daiteke
