PROZEDURA JUDIZIALA
El Bocaleko pasarelaren auziko epaileak ikertu gisa deitu du hirugarren funtzionario bat

Zuhurtziagabekeria astunagatiko sei giza-hilketa eta zuhurtziagabekeria astunagatiko lesio delitu bat egozten die hirurei.

Precinto policial para impedir el paso en la pasarela de la senda costera de Cabo Mayor a la playa de La Maruca, en Santander, que siempre ha tenido 'fama', no solo por el número de vecinos y turistas que la pasean diariamente, sino porque generó la constitución de dos plataformas para su ejecución sostenible, dos proyectos inacabados y, por desgracia, un final trágico el pasado martes. cuando tras el derrumbe este martes de la estructura de madera de EL Bocal de dicha senda lo que provocaó la muerte de cinco jóvenes, otra está desaparecida y una séptima de encuentra ingresada en la UCI del hospital de Valdecilla. EFE/ Celia Agüero Pereda

Zazpi gazte pasatzen ari zirenean erori zen pasabidearen sarrera. 

Agentziak | EITB

Santanderreko El Bocal inguruko egurrezko pasabidea erortzearen arrazoiak ikertzen ari den epaileak hirugarren funtzionario bat ikertu gisa sartu du auzian: Kantabriako Itsasertz Mugarteko erakundean pasabidea ezarri zenetik 2023ra arte Proiektu eta Obren buru izandakoa. Beraz, ikertuen zerrendan hiru pertsona daude guztira aurretik beste bi ere ikertu izendatu zituelako: gaur egungo Proiektu eta Obren burua (2023an kargua hartu zuena), eta Kantabriako Itsasertz Mugarteko erakundeko burua.

Pasabidea erortzearen ondorioz, sei gazte hil ziren eta zazpigarren bat larri zauritu zen. 

Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak astearte honetan ezagutzera eman duen autoan, epaileak adierazi du azpiegitura mantentzeko falta "arduragabekeria larria" izan daitekeela, eta zuhurtziagabekeria larriko sei giza-hilketa eta zuhurtziagabekeria larriko lesio delitu bat egitearen aukera egotzi die.

Era berean, gaineratu du ikertutzat jotako azken funtzionarioak, bere ondorengoak bezala, "pasabidearen egiturazko segurtasunari buruzko bermatzailea izan behar zuela" eta "denbora-tarte horretan beharrezkoak ziren ikuskapen- eta mantentze-jarduerak sustatzeko, agintzeko edo egiaztatzeko betebeharra" izan zuela.

Autoaren arabera, perituak ematen dituen datuekin, pasabidea "irekita zegoen erabilera publikorako, inolako murrizketarik gabe, eta 2014an eraiki zenetik ez zen inolako kontrol-, ikuskapen- eta mantentze-lanik egin, eta, itxuraz, euskarri-habeen burdineriarako erabili zen materiala ez zen egokia estali gabeko kanpo-giroaren mende zegoen egitetan erabiltzeko (are gehiago egitura hori kostaldeko ertzean bertandagoenean)".

Hiru funtzionarioek maiatzaren 15ean deklaratuko dute ikertu gisa. Saio horretan bertan egingo dira aditu-frogak, bai judizialak (perituak dagoeneko entregatu du bere txostena), bai akusazio partikularrak eta defentsek egindakoak.

Perituaren txostenaren arabera, "ikuskapen eta mantentze egokirik ez egoteak azpiegituraren narriadura progresiboa eragin zuen eta detektatu eta zuzendu ahal izatea sahiestu. Horrek arrisku garrantzitsua sortu zuen".

El Bocaleko pasabidea kolapsatu egin zen burdineriak korrosioak huts egin zuenean, perituaren arabera.
13 lekuko berrik deklaratuko dute apirilaren 24an Bocaleko auzian
