Cannabisaren kontsumoan hasteko batez besteko adina 18 urte ingurukoa da: 13 urterekin % 3k baino ez dute probatu; 19 urterekin, % 54k
Cannabisaren kontsumoaren hasierako batez besteko adina Hego Euskal Herrian 18 urte ingurukoa da. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoan 18,4 urtekoa da, eta Nafarroan apur bat berantiarragoa, 18,7 urtekoa.
Datuok EITB Dataren azken azterlanean jaso dira. Cannabisaren kontsumoa Hego Euskal Herrian aztertu du lan honek, eta hainbat txosten eta inkestatako datuak bildu ditu, drogen kontsumoari, mendekotasun arriskuari, legeztatzearen inguruko jarrerei edota atxiloketen bilakaerari buruzkoak.
EITB Dataren arabera, euskal gazteen lehen harremana cannabisarekin gehienetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) azken urteetan edo etapa hori amaitu ondoren gertatzen da. 13 urterekin gazteen % 3k baino ez dute cannabisa probatu; 17 urterekin, % 37k; eta 19 urterekin, % 54k kontsumitu dute cannabisa.
Adinaren araberako ñabardura
Hala ere, kontsumoa hasteko adinari dagokionez, zenbait ñabardura kontuan hartu behar dira.
Batez besteko 18,4 urteko adinaren datu hori Osasun Ministerioaren EDADES inkestatik dator (Espainiako Alkohol eta Drogei buruzko Inkesta). Baina badago beste inkesta bat batez besteko adina nabarmen jaisten duena: Osasun Ministerioaren ESTUDES azterlana, 14 eta 18 urte bitarteko ikasleen artean egina.
2025eko azken edizioan, cannabisaren kontsumoan hasteko batez besteko adina 14,8 urtekoa zela ondorioztatu zuen, baina nabarmendu behar da inkestatutakoen % 21ek baino ez zutela cannabisa probatu.
Alde horren arrazoia inkesten metodologian dago. Lehenengoan 15 eta 64 urte bitartekoak hartzen dira kontuan; hortaz, helduak ere sartzen dira, eta atzera begirako kalkulua egiten da hasiera-adinari buruz.
ESTUDES inkestak, berriz, nerabeen erantzunak jasotzen ditu, egungo kontsumoan zentratuz, eta kanpoan geratzen dira beranduago hasi diren helduak. Horrekin batera, beste ñabardura bat aipatu behar da: 14,8 urteko batez besteko adin hori cannabisa probatu dutenak kontuan hartuta atera da, eta adin horretan (14-18) inkestatutakoen bostetik bat baino ez dira.
Euskadiko Adikzioen Inkestari erreparatuz, cannabisa probatu duten guztiak kontuan hartuta, % 13,7k 15 urte baino lehen egin dute; % 31,9k 16 eta 17 urterekin; % 45,5ek 18 eta 24 urte bitartean; eta % 8,9k 25 urterekin edo geroago.
EITB Datak egindako focus group batean ere adinari lotutako ñabardura ageri da. Parte hartu zuten nerabeek hasiera-adina 13 eta 14 urte artean kokatzen dute.
“13 edo 14 urterekin probatu nuen, DBHko bigarren mailan”, dio 17 urteko gazte batek.
Gainera, gazte batzuek diote alkohola dela batzuetan cannabisa probatzeko sarbidea; diotenez, era berean, cannabisa izan daiteke gero beste droga batzuk probatzeko lehen urratsa.
Bilakaera: gazteek gero eta cannabis gutxiago
Bestalde, EITB Datak 15 eta 29 urte bitarteko gazteen cannabis kontsumoaren bilakaera ere aztertu du. Datuen arabera, 2008tik 2023ra kontsumoak behera egin du adin-tarte guztietan.
Horrela, gaur egun 15 eta 19 urte bitarteko gazteen % 9k baino ez dute cannabisa kontsumitu azken hilabetean; 2008an, berriz, % 20 ziren. 20-24 urte bitartekoen artean beherakada are nabarmenagoa da: azken hilabetean kontsumitu dutenen ehunekoa % 10 ingurukoa da gaur egun, 2008ko % 30aren aldean.
Antzeko joera dago 25-29 urte bitartekoen artean ere: azken hilabetean kontsumitu dutela dioten gazteen portzentajea % 24tik % 10era jaitsi da.
Biztanleen % 44k baino ez dute uste cannabisa osasunerako arriskutsua dela; tabakoaren kasuan, berriz, % 96k
Cannabisaren arriskuaren pertzepzioa aztertutako drogen artean apalena da, EITB Datak jaso duenez. Pertzepzio apal hori haren prebalentziarekin lotuta egon daiteke, eta talka egiten du intoxikazioengatiko larrialdietako datuekin.
Euskadi hirugarren autonomia erkidegoa da cannabis kontsumoan: biztanleen erdiak baino gehiagok probatu dute inoiz
Euskal Autonomia Erkidegoan, herritarren % 55ek diote "behin behintzat" kontsumitu dutela substantzia hori; Nafarroan, berriz, portzentajea % 45era jaisten da.
