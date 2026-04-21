Euskadi hirugarren autonomia erkidegoa da cannabis kontsumoan: biztanleen erdiak baino gehiagok probatu dute inoiz
Euskal Autonomia Erkidegoan, herritarren % 55ek diote “behin behintzat” kontsumitu dutela substantzia hori; Nafarroan, berriz, portzentajea % 45era jaisten da.
Euskal gizartearen erdiak baino gehiagok probatu du cannabisa inoiz, kontsumo erregularrari dagozkion datuak askoz ere apalagoak diren arren. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren herritarren % 55ek probatu dute inoiz substantzia hori; Nafarroan, berriz, % 45ek kontsumitu dute inoiz cannabisa.
Datuok EITB Dataren azken azterlanean jaso dira. Cannabisaren kontsumoa Hego Euskal Herrian aztertu du lan honek, eta hainbat txosten eta inkestatako datuak bildu ditu, drogen kontsumoari, mendekotasun arriskuari, legeztatzearen inguruko jarrerei edota atxiloketen bilakaerari buruzkoak.
Kontsumo orokorrari dagokionez, txostenak islatzen du EAE lehen postuetan dagoela Espainiar Estatuko erkidego guztien artean, Alkoholari eta Beste Droga Batzuei buruzko Osasun Ministerioaren EDADES inkestaren arabera.
Hirugarren tokian kokatzen da, hain zuzen; zehazki, 15 eta 64 urte bitarteko biztanleen % 54,9ek probatu dute cannabisa. Aurrean, Valentziako Erkidegoa (% 60,5) eta Kantabria (% 56,8) baino ez daude. Nafarroa, berriz, erdiko postuetan kokatzen da,
Sexuaren araberako kontsumoa
Txostenak sexuaren araberako datuak ere jaso ditu, eta alde esanguratsua ageri da. Gizonen % 54k diote cannabisa kontsumitu dutela inoiz; emakumeen artean, berriz, % 35 dira cannabisa probatu dutenak.
EITB Datan jasotako beste datu horiek 2023ko Euskadiko Adikzioen Inkestatik atera dira. Azterlan horrek islatu du ohiko kontsumoa askoz apalagoa dela: 15 eta 74 urte bitarteko herritarren % 6,23k baino ez dute kontsumitu canabissa azken 30 egunetan. Emakumeen kasuan, kopurua % 2ra jaisten da.
Bilakaera
Azterlanaren arabera, 2004tik hona cannabisaren noizbehinkako eta eguneroko kontsumoak behera egin du, baina kontsumo esperimentala (noizbait probatu dutenak) areagotu egin da.
Euskadiko Adikzioen Inkestaren arabera, inoiz cannabisa probatu dutenen portzentajea serie historikoaren altuena da (15 eta 74 urte bitartekoen artean, % 44,2). Horren aldean, azken 12 hilabeteetako kontsumoa (% 8,1), azken 30 egunetakoa (% 4,1) eta egunerokoa (% 1,5) inoizko portzentaje baxuenetan daude.
Esate baterako, 2006an, azken urteko kontsumoa % 14ra iritsi zen; azken 30 egunetakoa, % 11ra; eta egunerokoa % 3,8 ingurukoa izan zen. Hau da, gehiago dira cannabisa probatu dutenak, baina gutxiago era ohikoan kontsumitzen dutenak.
EITB Data
Biztanleen % 44k baino ez dute uste cannabisa osasunerako arriskutsua dela; tabakoaren kasuan, berriz, % 96k
Cannabisaren arriskuaren pertzepzioa aztertutako drogen artean apalena da, EITB Datak jaso duenez. Pertzepzio apal hori haren prebalentziarekin lotuta egon daiteke, eta talka egiten du intoxikazioengatiko larrialdietako datuekin.
Albiste izango dira: EITB Data cannabisaren kontsumoaren inguruan, gobernu bilera Bilboko Carlton hotelean eta Ekialde hurbileko azken ordua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Cannabisaren kontsumoan hasteko batez besteko adina 18 urte ingurukoa da: 13 urterekin % 3k baino ez dute probatu; 19 urterekin, % 54k
Azken EITB Dataren arabera, gazteen adin-tarte guztietan gertatu da kontsumoaren beherakada. 15 eta 19 urte bitarteko gazteen % 9k baino ez dute cannabisa kontsumitu azken hilabetean; 2008an, berriz, % 20ra iristen zen kopurua.
Oyarzabal: "Sevilla eta Kopa hau bihotzean eramango ditugu beti, baina zuen zoriontasuna ikusteak ez dauka preziorik eta horrekin geratzen gara”
Garrasiak, txaloak, malkoak eta zoramena Donostian. 100.000 lagun espero ziren Gipuzkoako hiriburuan Realeko jokalariei harrera egin eta Errege Kopa irabazi izana behar bezala ospatzeko, eta aurreikuspenak bete egin dira.
Pradales: “Futbolak zor zion Realari gaur bizitzen ari garen hau”
Bost urtean, euskal taldeek hiru kopa irabazi dituztela nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak; horietatik bi Realak eskuratu ditu. Hori horrela, euskal kirolak bizi duen garaia goraipatu du, “gure nortasunarekin bat datorrelako nola edo hala”.
Oñatiko campusean izandako sexu eraso saiakera bat ikertzen ari da Ertzaintza
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak Unibertsitateak deitutako elkarretaratzean parte hartu du, eta nabarmendu du "edozein indarkeria motaren aurrean eta, jakina, sexu indarkeriaren aurrean" ezinbestekoa dela "erantzun irmoa ematea".
Egoera pertsonalarekin pozik, baina etxebizitzak eta gai ekonomikoek estutu egiten dituzte gazteak
Eusko Jaurlaritzaren Aurrera Begira txostenaren arabera, ongizate pertsonalaren indizeak 100etik 73 puntuko ebaluazioa du, baina areagotu egin da etorkizunarekiko ziurgabetasuna.
Lau urteko kartzela zigorra ezarri diote gizon bati, Iruñean, 10 urteko ikasle bati sexu erasoa egiteagatik
Auzipetuak ezingo du aurrerantzean biktimarekin hitz egin, ezta harengana hurbildu ere, eta zaintzapeko askatasunean egongo da bost urtez, behin espetxe zigorra beteta. Era berean, 10 urtean ezingo du adingabeekin beharrik egin, ordaindutako lana izan zein ez.
Gipuzkoa "irekia" da immigranteekin, eta bizikidetzari buruzko "iritzi positiboa" du
Aldundiak eta Begirune Fundazioak "Jarrerak, egoerak eta narratiba xenofoboak Gipuzkoan" txostena egin dute. Txosten horren arabera, % 8k uste dute inmigrazioa arazo bat dela.