EITB Data
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadi hirugarren autonomia erkidegoa da cannabis kontsumoan: biztanleen erdiak baino gehiagok probatu dute inoiz

Euskal Autonomia Erkidegoan, herritarren % 55ek diote “behin behintzat” kontsumitu dutela substantzia hori; Nafarroan, berriz, portzentajea % 45era jaisten da.

Cannabis kontsumoa autonomia erkidegoen arabera

author image

Ander Goyoaga | EITB

Azken eguneratzea

Euskal gizartearen erdiak baino gehiagok probatu du cannabisa inoiz, kontsumo erregularrari dagozkion datuak askoz ere apalagoak diren arren. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren herritarren % 55ek probatu dute inoiz substantzia hori; Nafarroan, berriz, % 45ek kontsumitu dute inoiz cannabisa.

Datuok EITB Dataren azken azterlanean jaso dira. Cannabisaren kontsumoa Hego Euskal Herrian aztertu du lan honek, eta hainbat txosten eta inkestatako datuak bildu ditu, drogen kontsumoari, mendekotasun arriskuari, legeztatzearen inguruko jarrerei edota atxiloketen bilakaerari buruzkoak.

Kontsumo orokorrari dagokionez, txostenak islatzen du EAE lehen postuetan dagoela Espainiar Estatuko erkidego guztien artean, Alkoholari eta Beste Droga Batzuei buruzko Osasun Ministerioaren EDADES inkestaren arabera.

Hirugarren tokian kokatzen da, hain zuzen; zehazki, 15 eta 64 urte bitarteko biztanleen % 54,9ek  probatu dute cannabisa. Aurrean, Valentziako Erkidegoa (% 60,5) eta Kantabria (% 56,8) baino ez daude. Nafarroa, berriz, erdiko postuetan kokatzen da,

Sexuaren araberako kontsumoa

Txostenak sexuaren araberako datuak ere jaso ditu, eta alde esanguratsua ageri da. Gizonen % 54k diote cannabisa kontsumitu dutela inoiz; emakumeen artean, berriz, % 35 dira cannabisa probatu dutenak.

Cannabis kontsumoa, sexuaren eta kontsumo-maiztasunen arabera

EITB Datan jasotako beste datu horiek 2023ko Euskadiko Adikzioen Inkestatik atera dira. Azterlan horrek islatu du ohiko kontsumoa askoz apalagoa dela: 15 eta 74 urte bitarteko herritarren % 6,23k baino ez dute kontsumitu canabissa azken 30 egunetan. Emakumeen kasuan, kopurua % 2ra jaisten da.

Bilakaera

Azterlanaren arabera, 2004tik hona cannabisaren noizbehinkako eta eguneroko kontsumoak behera egin du, baina kontsumo esperimentala  (noizbait probatu dutenak) areagotu egin da.

Euskadiko Adikzioen Inkestaren arabera, inoiz cannabisa probatu dutenen portzentajea serie historikoaren altuena da (15 eta 74 urte bitartekoen artean, % 44,2). Horren aldean, azken 12 hilabeteetako kontsumoa (% 8,1), azken 30 egunetakoa (% 4,1) eta egunerokoa (% 1,5) inoizko portzentaje baxuenetan daude.

Esate baterako, 2006an, azken urteko kontsumoa % 14ra iritsi zen; azken 30 egunetakoa, % 11ra; eta egunerokoa % 3,8 ingurukoa izan zen. Hau da, gehiago dira cannabisa probatu dutenak, baina gutxiago era ohikoan kontsumitzen dutenak.

Cannabisaren kontsumoan hasteko batez besteko adina 18 urte ingurukoa da: 13 urterekin % 3k baino ez dute probatu; 19 urterekin, % 54k
Biztanleen % 44k baino ez dute uste cannabisa osasunerako arriskutsua dela; tabakoaren kasuan, berriz, % 96k
Drogak Gizartea

Gehiago ikusi
Publizitatea
X