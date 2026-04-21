Euskadi se sitúa como la tercera comunidad en consumo de cannabis: más de la mitad de la población lo ha probado
En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, el 55 % dice haber consumida esta droga “alguna vez en su vida”; en Nafarroa, ese porcentaje se queda en el 45 %.
La mitad de la sociedad vasca ha probado el cannabis, aunque los porcentajes se reducen drásticamente si se atiende al consumo regular de esta droga. En concreto, el 55 % de la población de la comunidad autónoma de Euskadi ha probado “alguna vez en la vida” esta sustancia, un porcentaje que en el caso de Nafarroa se queda en el 45 %.
Estos datos se desprenden del último informe EITB Data, centrado en el consumo de cannabis en Hego Euskal Herria. El estudio recopila datos de diferentes informes y encuestas relacionadas con el consumo de drogas, el riesgo de dependencia, las posiciones en torno a la legalización o la evolución de las detenciones.
En el caso del consumo general de esta sustancia, el informe de EITB Data pone de relieve cómo la comunidad autónoma de Euskadi se sitúa a la cabeza en consumo de cannabis. En concreto, se sitúa como la tercera comunidad en la que más población ha consumido cannabis “alguna vez en la vida”, con ese porcentaje de un 55 % (un 54,9 %) de la población de entre 15 y 64 años que dice haber probado esta sustancia.
Por delante únicamente se sitúan la Comunidad Valenciana (allí, el 60,5 % ha consumido cannabis) y Cantabria (56,8 %). En el caso de Nafarroa, se sitúa en una posición intermedia, según los datos recopilados por EITB Data, en este caso a partir de la ‘Encuesta sobre alcohol y otras drogas’ (la denominada EDADES), elaborada por el Ministerio de Sanidad.
Consumo según sexo
El informe de EITB Data recoge también datos vinculados con el consumo de cannabis según el sexo. Y en este punto se aprecia una brecha clara. El 54 % de los vascos ha consumido cannabis “alguna vez en la vida”, frente al 35 % de las vascas.
Estos otros datos, también recopilados en el último EITB Data, se desprenden de la Encuesta sobre Adicciones de Euskadi, de 2023, que arroja, en todo caso, datos mucho más moderados en lo que se refiere al consumo habitual de cannabis. Apenas el 6,23 % de los hombres de entre 15 y 74 años dice haber consumido cannabis en los últimos 30 días, una cifra que en el caso de las mujeres se reduce al 2 %.
Evolución
El estudio de EITB Data, no obstante, refleja una moderación del consumo ocasional y diario de cannabis desde 2004, aunque se ha incrementado el consumo experimental y también se ha incrementado el consumo desde la pandemia.
Según estos datos, vinculados a la Encuesta sobre Adicciones de Euskadi, el porcentaje de la población que ha probado esta droga está en su momento más alto de la serie histórica (el 44,2 % de la población de entre 15 y 74 años), aunque su consumo en los últimos 12 meses (8,1 %), en los últimos 30 días (4,1 %) y a diario (1,5%) está en uno de sus momentos más bajos.
En el año 2006, el consumo en los últimos 12 meses llegó al 14 %, el consumo en los últimos 30 días alcanzó el 11 % y el consumo diario rondaba el 4 % (3,8 %). Es decir, ha aumentado el número de vascos y vascas que dice haber probado esta droga, pero son menos quienes lo hacen habitualmente.
EiTB Data
La edad de inicio en el consumo de cannabis ronda los 18 años: a los 13 solo el 3 % lo ha probado; a los 19 años, el 54 %
El último EITB DATA refleja un descenso en el consumo en todos los grupos de edad jóvenes. Solo el 9 % de los jóvenes de entre 15 y 19 años ha consumido cannabis en el último mes, cuando la cifra llegaba al 20 % en 2008.
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Apenas un 44 % de la población percibe el cannabis como un riesgo para la salud, frente al 96 % que aprecia los riesgos del tabaco
La percepción de riesgo del cannabis es la más baja entre las drogas analizadas, según recoge EITB Data. Esa baja percepción puede estar relacionada con su prevalencia y choca con los datos de urgencias por intoxicación.
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