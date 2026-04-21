La mitad de la sociedad vasca ha probado el cannabis, aunque los porcentajes se reducen drásticamente si se atiende al consumo regular de esta droga. En concreto, el 55 % de la población de la comunidad autónoma de Euskadi ha probado “alguna vez en la vida” esta sustancia, un porcentaje que en el caso de Nafarroa se queda en el 45 %.

Estos datos se desprenden del último informe EITB Data, centrado en el consumo de cannabis en Hego Euskal Herria. El estudio recopila datos de diferentes informes y encuestas relacionadas con el consumo de drogas, el riesgo de dependencia, las posiciones en torno a la legalización o la evolución de las detenciones.

En el caso del consumo general de esta sustancia, el informe de EITB Data pone de relieve cómo la comunidad autónoma de Euskadi se sitúa a la cabeza en consumo de cannabis. En concreto, se sitúa como la tercera comunidad en la que más población ha consumido cannabis “alguna vez en la vida”, con ese porcentaje de un 55 % (un 54,9 %) de la población de entre 15 y 64 años que dice haber probado esta sustancia.

Por delante únicamente se sitúan la Comunidad Valenciana (allí, el 60,5 % ha consumido cannabis) y Cantabria (56,8 %). En el caso de Nafarroa, se sitúa en una posición intermedia, según los datos recopilados por EITB Data, en este caso a partir de la ‘Encuesta sobre alcohol y otras drogas’ (la denominada EDADES), elaborada por el Ministerio de Sanidad.

Consumo según sexo

El informe de EITB Data recoge también datos vinculados con el consumo de cannabis según el sexo. Y en este punto se aprecia una brecha clara. El 54 % de los vascos ha consumido cannabis “alguna vez en la vida”, frente al 35 % de las vascas.