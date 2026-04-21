Apenas un 44 % de la población percibe el cannabis como un riesgo para la salud, frente al 96 % que aprecia los riesgos del tabaco
El cannabis es una de las drogas que menor percepción de riesgo para la salud tiene en la sociedad vasca. Según los datos recopilados por EITB Data, sólo un 44 % de la población ve ‘bastantes o muchos problemas’ para la salud en el consumo de cannabis, una cifra que contrasta de manera llamativa con la percepción de riesgo en torno al tabaco. En ese caso, el 96 % de la población ve ‘bastantes o muchos problemas’ en el consumo de tabaco.
Así, entre las drogas estudiadas, el cannabis es la que menor percepción de riesgo para la salud presenta entre la sociedad vasca, en contraste con los cigarrillos y también a la cocaína (el 80 % ve ‘bastantes o muchos problemas’).
Las campañas y el cannabis
De esta manera, el último informe de EITB Data concluye que “las campañas de concienciación del tabaco y un estigma social negativo hacia al consumo de cigarrillos han tenido su influencia en la percepción ciudadana”. “Esas campañas o no se dan con la misma intensidad o no son tan efectivas en otro tipo de sustancias”, recoge.
Asimismo, este estudio pone de relieve cómo esa menor percepción de riesgo puede estar relacionado con la prevalencia de esta droga entre la sociedad vasca.
La afección en la salud
En cuanto a la afección en la salud, el estudio de EITB Data recoge cómo el 58 % de los consumidores ocasionales de cannabis (al menos una vez en los últimos 12 meses) tiene consumos controlados, de manera que no reflejan consumos que estén afectando a su vida cotidiana.
Sin embargo, hasta un 14 % habría desarrollado dependencias importantes a esta sustancia. Además, alrededor de un 22 % son “consumidores de riesgo”, y presentan “señales de alerta, aunque sin pérdida de control”. Un 7 %, finalmente, podría presentar una “posible afección moderada”, padeciendo “efectos negativos sobre la memoria, las relaciones o el rendimiento”.
Datos de urgencias
Por otro lado, esa escasa percepción de riesgo con respecto al cannabis contrasta con los datos de urgencias por intoxicación en Euskadi. Desde el año 2003, a lo largo de las dos últimas décadas, el 34 % de las urgencias causadas por consumo de drogas ilegales las ha producido el cannabis, mientras que el 28 % la han causado las benzodiacepinas. En este apartado, en todo caso, no se han incluido los ingresos por consumo excesivo de alcohol.
Los cuadros con los que suelen llegar a urgencias los afectados por consumo de cannabis son taquicardias, dificultad respiratoria, alteraciones de consciencia, psicosis aguda, ansiedad, crisis de pánico y, en los casos más graves, el coma. Además, el cannabis es la segunda droga que más días de ingreso produce de media por paciente. En las dos últimas décadas, el cannabis produjo de media 13,4 días de ingreso por paciente, sólo por detrás de las benzodiacepinas.
Finalmente, en cuanto a los tratamientos de desintoxicación, el cannabis es la segunda droga que más tratamientos motiva, sólo por detrás de la cocaína.
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