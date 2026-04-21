La edad de inicio en el consumo de cannabis ronda los 18 años: a los 13 solo el 3 % lo ha probado; a los 19 años, el 54 %
El último EITB DATA refleja un descenso en el consumo en todos los grupos de edad jóvenes. Solo el 9 % de los jóvenes de entre 15 y 19 años ha consumido cannabis en el último mes, cuando la cifra llegaba al 20 % en 2008.
La edad media de inicio del consumo de cannabis en Hego Euskal Herria se sitúa ligeramente por encima de los 18 años. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se sitúa en los 18,4 años, mientras que en el caso de Nafarroa sube ligeramente, hasta los 18,7 años.
Estos datos se desprenden del último informe EITD Data, sobre el consumo de cannabis en Hego Euskal Herria. El estudio recopila datos de diferentes informes y encuestas relacionadas con el consumo de drogas, el riesgo de dependencia, las posiciones en torno a la legalización o la evolución de las detenciones.
Según recoge EITB Data, el primer contacto de los jóvenes vascos con el cannabis se da, mayoritariamente, en los últimos años de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o con esta ya superada. A los 13, solo el 3 % de los jóvenes han probado el cannabis; a los 17 años esa cifra se sitúa en el 37 %; y, finalmente, a los 19 años, el porcentaje supera ya el 54 %.
El sesgo en relación con la edad
En todo caso, en relación con la edad de inicio en el consumo de cannabis existen matices a tener en cuenta.
Ese dato de los 18,4 años de edad media en el inicio del consumo se desprende de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), del Ministerio de Sanidad. No obstante, existe otra encuesta que reduce significativamente la edad media en el inicio en el consumo de cannabis. Se trata de la encuesta ESTUDES, elaborada por el Ministerio de Sanidad entre estudiantes de 14 a 18 años, y en su última edición, en 2025, situó la edad media en el consumo de cannabis en 14,8 años, si bien solamente el 21 % de los estudiantes encuestados admitían haber probado esta droga.
La razón de esta diferencia en relación con la edad reconocida en el inicio del consumo tiene que ver con la metodología de la encuesta. La primera se realiza entre personas de entre 15 y 64 años, de manera que incluye a adultos y reconstruye retrospectivamente la edad de inicio.
La encuesta ESTUDES, mientras, recoge únicamente las respuestas de adolescentes, poniendo el foco en el consumo presente y dejando a un lado a adultos que hayan podido iniciarse en el consumo más tarde. Además, esta segunda encuesta tiene un importante sesgo: esa edad media de 14,8 años sale de las respuestas de quienes se han iniciado a esas edades (14-18 años), que son solo uno de cada cinco encuestados.
La Encuesta sobre Adicciones de Euskadi, recoge que, entre el conjunto de la población que ha probado el cannabis, el 13,7 % lo han hecho antes de los 15 años; el 31,9 %, a los 16 y 17 años; el 45,5 %, entre los 18 y los 24 años; y el 8,9 %, a los 25 y más años.
EITB Data ha realizado un focus group en el que se refleja este sesgo. Los adolescentes participantes en este grupo de discusión sitúan la edad de inicio entre los 13 y 14 años.
“Yo lo probé a los 13 ó 14 años, en segundo de la ESO”, señala un hombre de 17 años.
Además, algunos jóvenes señalan que el alcohol es en algunos casos la puerta de entrada al cannabis, mientras que esta sustancia, según señalan, puede hacer de puente hacia el consumo de otras drogas.
Evolución: los jóvenes consumen menos cannabis
Por otro lado, EITB Data recoge datos sobre la evolución del consumo de cannabis entre los jóvenes de 15 a 29 años. En este caso, los datos reflejan un descenso del consumo en todas las franjas de edad entre los años 2008 y 2023.
En base a estos datos, solo el 9 % de los jóvenes de entre 15 y 19 años ha consumido cannabis en el último mes, cuando la cifra llegaba al 20 % en 2008.
En la franja 20-24 años, el descenso es aún más significativo. El porcentaje de quienes han consumido cannabis en el último mes ronda el 10 %, frente al 30 % de 2008.
Las cifras son similares en el grupo de edad 25-29, donde se ha pasado de un 24 % de jóvenes que admitían haber consumido cannabis en el último mes al 10 % actual. El descenso del consumo entre los jóvenes es, por tanto, muy significativo.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Euskadi se sitúa como la tercera comunidad en consumo de cannabis: más de la mitad de la población lo ha probado
En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, el 55 % dice haber consumida esta droga “alguna vez en su vida”; en Nafarroa, ese porcentaje se queda en el 45 %.
Apenas un 44 % de la población percibe el cannabis como un riesgo para la salud, frente al 96 % que aprecia los riesgos del tabaco
La percepción de riesgo del cannabis es la más baja entre las drogas analizadas, según recoge EITB Data. Esa baja percepción puede estar relacionada con su prevalencia y choca con los datos de urgencias por intoxicación.
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