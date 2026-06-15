Un incendio en Cendea de Olza obliga a desalojar dos viviendas en Gazólaz por prevención

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha anunciado un Plan de Confort Climático del Gobierno Vasco para adaptar los centros educativos ante las olas de calor extremo. Este proyecto arrancará este mismo verano con una prueba piloto en cuatro centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca, en respuesta a las protestas de familias y AMPAs tras registrarse temperaturas de hasta 35 grados en aulas de Bilbao, donde se han producido casos de escolares con golpes de calor.