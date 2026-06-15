SUTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi etxebizitza hustu behar izan dituzte Gazolazen, Oltza Zendean piztutako sute batengatik 

sutea oltza olza
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sutea piztu da arratsaldean Oltza Zendean, Nafarroan. Zereal soro batean piztu da sua, eta Gazolazko bi etxebizitza hustu behar izan dituzte, badaezpada. Airetik zein lurretik itzaltze lanetan ari dira suhiltzaileak, baina ez da erraza izaten ari, haizea zakar dabil eta.

 

 

Suteak Nafarroa Suhiltzaileak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

pedrosa anuncia prueba piloto en cuatro centros escolares para hacer frente al calor extremo en las aulas
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pedrosak iragarri du beroari aurre egiteko hainbat neurri ezarriko dituztela lau ikastetxetan, pilotu gisa

Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak iragarri du ikastetxeak muturreko bero-boladetara egokitzeko plan bat jarriko dutela martxan. Proiektua uda honetan abian jartzea aurreikusten da, Euskal Autonomia Erkidegoko lau ikastetxetan, proba pilotu gisa, familien protestei erantzunez. Izan ere, Bilboko hainbat ikasgelatan 35 graduko tenperaturak erregistratu dira eta ikasle batzuek bero-kolpeak izan dituzte.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X