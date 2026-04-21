Biztanleen % 44k baino ez dute uste cannabisa osasunerako arriskutsua dela; tabakoaren kasuan, berriz, % 96k
Cannabisaren arriskuaren pertzepzioa aztertutako drogen artean apalena da, EITB Datak jaso duenez. Pertzepzio apal hori haren prebalentziarekin lotuta egon daiteke, eta talka egiten du intoxikazioengatiko larrialdietako datuekin.
Cannabisa da euskal gizartean osasunerako arriskuaren pertzepziorik txikiena duen drogetako bat. EITB Datak bildutako datuen arabera, herritarren % 44k baino ez dute uste cannabisaren kontsumoak “osasunerako arazo asko edo nahiko” eragiten dituela. Tabakoaren kasuan, aldiz, % 96k uste dute “nahiko edo arazo asko” sor ditzakeela.
Hala, aztertutako drogen artean, cannabisa da arriskuaren pertzepziorik txikiena duena; tabakoa, berriz, handiena. Ondoren, kokaina agertzen da (% 80k ikusten dute “nahiko edo arazo asko” sor ditzakeela).
Kanpainak eta cannabisa
EITB Dataren azken txostenak dio “tabakoaren inguruko kontzientziazio kanpainek eta zigarroen kontsumoarekiko estigma sozialak eragina izan dutela herritarren pertzepzioan”. “Beste substantzia batzuen kasuan, ordea, kanpainek ez dute intentsitate bera izan edo ez dira hain eraginkorrak izan”, jaso du.
Azterlanak nabarmendu du, halaber, arriskuaren pertzepzio txikiago hori lotuta egon daitekeela cannabisaren prebalentziarekin euskal gizartean.
Eragina eguneroko bizitzan
EITB Dataren arabera, cannabisaren noizbehinkako kontsumitzaileen % 58k —azken 12 hilabeteetan gutxienez behin kontsumitu dutenek— kontsumo kontrolatua dute, eta horrek ez du eragin nabarmenik eguneroko bizitzan.
Horren aurrean, aldiz, % 14k mendekotasun handia garatu dute. Horrez gain, % 22 inguru “arriskuko kontsumitzaileak” dira, eta alerta seinaleak agertzen dituzte, baina “kontrol galerarik” gabe. Azkenik, % 7k “menpekotasun moderatua” izan dezakete, memorian, harremanetan edo errendimenduan ondorio negatiboak pairatuz.
Bestalde, cannabisarekiko arriskuaren pertzepzio apal horrek kontraste handia du Euskadiko intoxikazioengatiko larrialdietako datuekin. 2003tik hona, legez kanpoko drogen kontsumoak eragindako larrialdien % 34 cannabisak eragin ditu, eta % 28 benzodiazepinek. Estatistika honetan, alabaina, ez dira sartu alkoholaren gehiegizko kontsumoagatik egindako ospitaleratzeak.
Cannabisaren kontsumoagatik larrialdietara jotzen dutenek, oro har, honako sintomak izaten dituzte: takikardiak, arnasketa zailtasunak, kontzientzia-nahasmenduak, psikosia akutua, antsietatea, paniko krisiak eta, kasu larrienetan, koma.
Larrialdietako datuak
Gainera, cannabisa da paziente bakoitzeko batez beste ospitaleratze-egun gehien eragiten dituen bigarren droga, benzodiazepinen atzetik.
Azken bi hamarkadetan, batez beste 13,4 eguneko ospitaleratze eragin du paziente bakoitzeko.
Azkenik, desintoxikazio tratamenduei dagokienez, cannabisa da ospitaleratze gehien eragiten duen bigarren droga, kokainaren ondoren.
Cannabisaren kontsumoan hasteko batez besteko adina 18 urte ingurukoa da: 13 urterekin % 3k baino ez dute probatu; 19 urterekin, % 54k
Azken EITB Dataren arabera, gazteen adin-tarte guztietan gertatu da kontsumoaren beherakada. 15 eta 19 urte bitarteko gazteen % 9k baino ez dute cannabisa kontsumitu azken hilabetean; 2008an, berriz, % 20ra iristen zen kopurua.
Euskadi hirugarren autonomia erkidegoa da cannabis kontsumoan: biztanleen erdiak baino gehiagok probatu dute inoiz
Euskal Autonomia Erkidegoan, herritarren % 55ek diote “behin behintzat” kontsumitu dutela substantzia hori; Nafarroan, berriz, portzentajea % 45era jaisten da.
