La jueza de la causa de El Bocal incluye como investigado a un tercer funcionario de Costas

La jueza que instruye la causa del colapso de la pasarela El Bocal de Santander, en la que murieron seis jóvenes y resulto herida una séptima, ha decidido incluir como investigado a un tercer funcionario: el que fuera jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria desde que se instauró la pasarela hasta 2023.

Este nuevo investigado se suma a quien le sucedió en el cargo cuando se jubiló en 2023 (actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras) y al jefe de la Demarcación de Costas.

En el auto que se ha dado a conocer este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza señala que la falta de mantenimiento de la infraestructura podría constituir una "negligencia grave" y la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave (por los seis fallecimientos) y un delito de lesiones por imprudencia grave (por las heridas sufridas por la superviviente).

Asimismo, añade que el último funcionario declarado como investigado, al igual que su sucesor, "ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela” y tuvo la “obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo".

El auto sostiene que, con los datos que ofrece la pericial judicial, la pasarela estaba "abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014, y en donde aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando tal estructura se ubica en el mismo borde costero)".

Los tres funcionarios declararán como investigados el próximo 15 de mayo. En esa misma sesión se practicarán las pruebas periciales, tanto la judicial (el perito ha entregado ya su informe) como las realizadas por la acusación particular y las defensas.

El informe del perito sostiene que “la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela".