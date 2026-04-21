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Fallece el hombre de 81 años atropellado el lunes en Vitoria-Gasteiz

El accidente ocurrió en la calle San Viator hacia las 14:00 horas.
ARABA OSPITALEA
Hospital de Txagorritxu, donde fue trasladado el varón herido. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Astelehenean Gasteizen auto batek harrapatu zuen 81 urteko gizonezkoa hil da
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Agencias | EITB

Última actualización

El hombre de 81 años que resultó herido grave después de haber sido atropellado por un turismo el lunes en Vitoria-Gasteiz ha fallecido, según han informado fuentes de la Policía Local. 

El accidente ocurrió minutos después de las 14:00 horas a la altura del número 1 la calle San Viator. Como consecuencia, el anciano quedó tumbado inconsciente en el suelo, fue atendido en el mismo lugar del atropello por el personal sanitario de una UVI móvil y, posteriormente, trasladado al Hospital de Txagorritxu. Sin embargo, no ha podido recuperarse de las heridas y ha fallecido.

La Policía Local de Vitoria investiga las causas en las que se ha producido el accidente, aunque, según han apuntado las fuentes, "presumiblemente, pudo producirse en el paso de peatones que se encuentra en ese punto".

Vitoria-Gasteiz Sociedad

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