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Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego tras atacar un buque en Ormuz, y crece la desconfianza sobre las negociaciones

Teherán denuncia un acto de “piratería marítima” por parte de Washington y asegura haber respondido con drones, en un contexto de máxima tensión y dudas sobre el futuro de las conversaciones de paz.
USA9897. ESTRECHO DE ORMUZ, 15/04/2026.- Fotografía cedida por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) del destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) estadounidense durante el bloqueo a barcos iraníes este miércoles, en el estrecho de Ormuz. EFE/ Centcom /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Buque estadounidense en Ormuz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Iranek AEBri leporatu dio su-etena urratu izana Ormuzen ontzi bati eraso egin ostean, eta negoziazioen inguruko mesfidantza areagotu du
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno iraní ha denunciado un ataque de Estados Unidos contra un buque comercial en el mar de Omán como una violación directa del alto el fuego vigente entre ambos países, elevando de nuevo la tensión en torno al estratégico estrecho de Ormuz. Según el Ejército iraní, la acción estadounidense no solo supuso una agresión militar, sino también un acto de “piratería marítima” que amenaza con dinamitar los frágiles avances diplomáticos.

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya afirmó que fuerzas estadounidenses dispararon contra la embarcación para inutilizar su sistema de navegación antes de abordarla. El buque, un portacontenedores que viajaba desde China hacia Irán, fue interceptado en aguas del mar de Omán, en una operación que Teherán considera una ruptura explícita de los compromisos alcanzados.

En respuesta, Irán aseguró haber lanzado ataques con drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de estas acciones. Este intercambio eleva el riesgo de un enfrentamiento directo en uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial.

Desde Washington, el presidente Donald Trump ofreció una versión radicalmente distinta de los hechos, defendiendo que la intervención fue una medida necesaria para hacer cumplir el bloqueo naval impuesto a Irán. Según explicó, el buque —identificado como “Touska”— intentó burlar las restricciones y fue detenido tras ignorar reiteradas advertencias.

Trump aseguró que la Marina estadounidense actuó tras seis horas de comunicaciones fallidas, ordenando evacuar la sala de máquinas antes de inutilizar el barco con disparos selectivos. El mandatario subrayó además que la embarcación estaba sancionada por el Tesoro estadounidense debido a supuestas actividades ilegales previas, y que actualmente se encuentra bajo custodia militar.

El incidente se produce en un momento especialmente delicado, a las puertas de una nueva ronda de negociaciones prevista en Islamabad. Aunque Estados Unidos ha confirmado su participación, Irán mantiene una postura ambigua y condiciona cualquier diálogo al levantamiento del bloqueo marítimo que asfixia sus exportaciones e importaciones.

En este contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha dejado clara la desconfianza de Teherán hacia Washington. “No confiamos en el enemigo. En cualquier momento podría escalar la guerra”, advirtió, al tiempo que insistió en que el país está preparado para adoptar “las medidas necesarias” si la situación se deteriora aún más.

Qalibaf fue más allá al acusar a Estados Unidos de haber iniciado el conflicto mediante “engaño” en pleno proceso negociador, reforzando la narrativa iraní de que Washington actúa de mala fe. Estas declaraciones, sumadas a las críticas del Gobierno iraní sobre las “contradicciones” y “exigencias irrazonables” estadounidenses, proyectan una sombra de incertidumbre sobre el futuro inmediato de las negociaciones.

Con el estrecho de Ormuz aún bloqueado —una vía por la que transita cerca del 20 % del petróleo mundial— y ambos países intercambiando acusaciones, el margen para la diplomacia parece estrecharse. 

Oriente Próximo Irán Estados Unidos Donald Trump Internacional

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