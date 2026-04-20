Iranek su-etena urratzea leporatu dio AEBri Ormuzen ontzi bati eraso egin ostean
Teheranek salatu du "itsas pirateria" ekintza bat izan dela, eta droneekin erantzun duela. Tentsioa eta mesfidantza areagotzen ari da bake akordio baterako elkarrizketen atarian.
Irango Gobernuak salatu duenez, AEBk Omango itsasoan ontzi komertzial baten aurka egindako erasoa bi herrialdeen artean indarrean dagoen su-etenaren urraketa zuzena izan da, eta Ormuzeko itsasarte estrategikoaren inguruan tentsioa areagotu du.
Jatam al Anbiyako Kuartel Nagusi Zentraleko bozeramaileak adierazi du AEBko indarrek itsasontziaren nabigazio sistema erabili ezinda utzi zutela tirokatuta. Ontzia, Txinatik Iranera zihoan edukiontzi itsasontzi bat, Oman itsasoko uretan geldiarazi zuten, eta Teheranek dio su-eten akordioa urratzen duen neurria izan dela.
Horren aurrean, Iranek ziurtatu du droneekin erasoak egin dituela AEBko ontzi militarren aurka, baina ez du xehetasunik eman ekintza horien inguruan.
Washingtonetik, Donald Trump presidenteak gertaeren bertsio erabat desberdina eman du, eta azpimarratu du Irani ezarritako itsas blokeoa betetzeko neurria besterik ez dela izan. Azaldu zuenez, ontzia ("Touska" izenekoa) neurriak urratzen saiatu zen eta horregatik geldiarazi zuten, behin eta berriz ohartarazpenak egin ostean.
Trumpek ziurtatu du AEBko Itsas Armadak sei orduz egin zizkiola ohartarazpenak, baina jaramonik egin ez zuenez, itsasontzioaren nabigazio sistema indargabetzeko erasoa egin zutela. Gainera, agintariak jakinarazi du AEBko Altxorrak praktika desegokiengatik zigortutako itsasontzietako bat dela, eta militarren zaintzapean dagoela.
Islamabaden aurreikusita dagoen negoziazio-erronda berri baten atarian gertatu da erasoa. AEBk parte hartuko duela baieztatu badu ere, Iranek jarrera anbiguoa du eta itsas blokeoa bertan behera uztea jartzen du mahaian esertzeko baldintza gisa.
Testuinguru horretan, Mohamad Baqer Qalibaf Irango Parlamentuko presidenteak argi utzi du Teheranek Washingtonekiko duen mesfidantza. "Ez dugu etsaiarengan konfiantzarik. Edozein momentutan gerra gogortu egin daiteke", ohartarazi du.
Qalibafek AEBri leporatzen dio negoziazio prozesua "engainu" bidez hasi duela, eta horrek agerian uzten duela Washingtonek fede txarrez jokatzen duela.
Ormuzeko itsasartea oraindik blokeatuta dagoela — bide horretatik munduko petrolioaren % 20 inguru igarotzen da — eta bi herrialdeak mokoka ari direla, diplomaziarako tartea estutzen ari dela dirudi.
Rumen Radev nagusitu da Bulgariako hauteskundeetan, lehen emaitzen arabera
Antza, Radevek gobernu egonkor bat osatzeko aukera izango luke, ezegonkortasun politikoak baldintzatutako urteei amaiera emanez. Bulgaria aurrerakoiak botoen % 38 eta 40 artean lortu ditu, lehen datuen arabera, gainerako alderdiekin alderatuta babes zabala bereganatuta.
AEBk Irango ontzi bat beraganatu dutela iragarri du Trumpek, Iranek ez dela Islamabadeko negoziazioetara joango baieztatu ondoren
AEBko presidenteak talde negoziatzaile bat bidali du Pakistanera, bilera egin asmoz baina Iranek esan du ez duela ordezkaririk bidaliko AEBk Ormuzi ezarritako blokeoak jarraitzen badu. Iran "suntsitxeko" mehatxua egin du Trumpek.
Urtebete eta hamalau urte bitarteko zortzi haur hil dira Louisianan izandako tiroketa batean
Poliziaren arabera, "etxeko liskar bat" izan da gertakaria. Hasiera betan, tiroketaren ustezko egileak ihes egin du, baina poliziek harrapatu eta hil egin dute geroago.
Iranek murrizketak ezarri ditu berriro Ormuzko itsasartean
AEBk Irango portuei ezarritako blokeoa altxatu ezean, itsasartea berriro zarratuko zuela ohartarazi zuen Teheranek, eta ohartarazpena bete egin du gaur. Donal Trump AEBko presidenteak ere ez du tentsioa baretu, eta jakinarazi du asteazkenerako Iranekin akordioa lortzen ez badu "bonbak berriro jaurtitzen" hasiko dela.
Iranek iragarri du Ormuzko itsasartea "erabat zabalik" egongo dela su etena indarrean dagoen bitartean
Israelen eta Libanoren arteko menia indarrean sartu berritan egin du iragarpena Irango Atzerri ministroak. Adierazi duenez, Irango Portu eta Itsas Erakundeak "jakinarazitako eta koordinatutako" bidea jarraitu beharko dute ontziek.
EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela
"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute.
Israel su etena urratzen ari dela dioten mezuei entzungor, etxera itzultzen hasi dira milaka libanoar
Libanoren eta Israelen arteko menia gauerdian sartu da indarrean. Lehen orduotan, Libanoko Armadak salatu du Israelgoak su etena urratu duela, eta Hezbollahk ohartarazi du "hatza kakoan" dutela bere matxinoek. Ohartarazpenei entzungor, etxera bueltatzeari ekin diote milaka libanoar, eta ilarak sortu dira hegoaldeko hainbat autobidetan.
Israel eta Libanoren arteko 10 eguneko su-etena iragarri du Trumpek
Menia bi nazioen arteko "segurtasun eta bake akordio iraunkorra" lortzeko negoziazioak ahalbidetzera bideratuta dago. Tregoa luzatu ahal izango da negoziazioek aurrera egiten badute.
"Antisemitismo modu berriei" aurre egiteko lege-proposamenak polemika bizia eragin du Frantzian
Caroline Yadan diputatuaren ekimenak Asanblea Nazionala eta iritzi publikoa zatitu ditu. Kritikoek ohartarazi dute Israelen aurkako kritikak isilarazteko erabili daitekeela legea, besteak beste.