Iranek su-etena urratzea leporatu dio AEBri Ormuzen ontzi bati eraso egin ostean

Teheranek salatu du "itsas pirateria" ekintza bat izan dela, eta droneekin erantzun duela. Tentsioa eta mesfidantza areagotzen ari da bake akordio baterako elkarrizketen atarian.

USA9897. ESTRECHO DE ORMUZ, 15/04/2026.- Fotografía cedida por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) del destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) estadounidense durante el bloqueo a barcos iraníes este miércoles, en el estrecho de Ormuz.
Ormuzeko ontzi estatubatuarra. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Irango Gobernuak salatu duenez, AEBk Omango itsasoan ontzi komertzial baten aurka egindako erasoa bi herrialdeen artean indarrean dagoen su-etenaren urraketa zuzena izan da, eta Ormuzeko itsasarte estrategikoaren inguruan tentsioa areagotu du.

Jatam al Anbiyako Kuartel Nagusi Zentraleko bozeramaileak adierazi du AEBko indarrek itsasontziaren nabigazio sistema erabili ezinda utzi zutela tirokatuta. Ontzia, Txinatik Iranera zihoan edukiontzi itsasontzi bat, Oman itsasoko uretan geldiarazi zuten, eta Teheranek dio su-eten akordioa urratzen duen neurria izan dela.

Horren aurrean, Iranek ziurtatu du droneekin erasoak egin dituela AEBko ontzi militarren aurka, baina ez du xehetasunik eman ekintza horien inguruan.

Washingtonetik, Donald Trump presidenteak gertaeren bertsio erabat desberdina eman du, eta azpimarratu du Irani ezarritako itsas blokeoa betetzeko neurria besterik ez dela izan. Azaldu zuenez, ontzia ("Touska" izenekoa) neurriak urratzen saiatu zen eta horregatik geldiarazi zuten, behin eta berriz ohartarazpenak egin ostean.

Trumpek ziurtatu du AEBko Itsas Armadak sei orduz egin zizkiola ohartarazpenak, baina jaramonik egin ez zuenez, itsasontzioaren nabigazio sistema indargabetzeko erasoa egin zutela. Gainera, agintariak jakinarazi du AEBko Altxorrak praktika desegokiengatik zigortutako itsasontzietako bat dela, eta militarren zaintzapean dagoela.

Islamabaden aurreikusita dagoen negoziazio-erronda berri baten atarian gertatu da erasoa. AEBk parte hartuko duela baieztatu badu ere, Iranek jarrera anbiguoa du eta  itsas blokeoa bertan behera uztea jartzen du mahaian esertzeko baldintza gisa.

Testuinguru horretan, Mohamad Baqer Qalibaf Irango Parlamentuko presidenteak argi utzi du Teheranek Washingtonekiko duen mesfidantza. "Ez dugu etsaiarengan konfiantzarik. Edozein momentutan gerra gogortu egin daiteke", ohartarazi du.

Qalibafek AEBri leporatzen dio negoziazio prozesua "engainu" bidez hasi duela, eta horrek agerian uzten duela Washingtonek fede txarrez jokatzen duela. 

Ormuzeko itsasartea oraindik blokeatuta dagoela — bide horretatik munduko petrolioaren % 20 inguru igarotzen da — eta bi herrialdeak mokoka ari direla, diplomaziarako tartea estutzen ari dela dirudi. 

EBk dio Ormuzen irekiera albiste ona dela baina azpimarratu du joan-etorriek doakoak izan behar dutela

"Bertatik igarotzearren bidesaria ordainarazteak aurrekari arriskutsua ezarriko luke", adierazi du Kaja Kallas Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako goi ordezkariak. Bestalde, krisiaren harira eta Frantziak eta Erresuma Batuak deituta, Parisen bildu dira 50 herrialde eta nazioarteko erakunde. Iragarri dutenez, Persiar golkotik igarotzen diren ontziei "laguntza eta babesa" emango dien itsas misio "neutrala" abiatuko dute. 

