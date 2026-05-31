Frantziak NBEko Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du, Israelek Libanon egindako operazioengatik
Jean-Noel Barrot Frantziako Atzerri ministroak igande honetan iragarri duenez, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du, Israel Libanon egiten ari den operazio militarrengatik.
BFMTV telebista kateari eskainitako elkarrizketa batean, Barrotek adierazi du "ezerk ezin duela justifikatu Israelgo operazio militarrak Libanon luzatzea, ezta Libanoko lurraldea gero eta gehiago okupatzea ere".ç
Israelen eta Hizbulá mugimendu xiitaren arteko erasoak egunerokoak dira, nahiz eta teorian, apirilaren 17tik su-etena indarrean egon.
Bestalde, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ostiralean iragarri zuen Israelgo Armadak Litani ibaia zeharkatu zutela, bi herrialdeen arteko mugatik 30 kilometro iparraldera, eta aurrera jarraitzeko agindu zien. Operazioaren helburua Hizbulá garaitzea omen da.
"Israelen operazioen luzapen hau, aurrerabide hau, Israelek su-eten akordioan hartutako konpromisoen, nazioarteko zuzenbidearen (...) eta Israelen interesen eta segurtasunaren aurkakoa da", esan du gaur Frantziako diplomaziaren buruak. Eta ohartarazi duenez, "bonbardatutako herri bakoitzak, okupatutako herri bakoitzak, hildako zibil bakoitzak Hizbulá indartzen du epe luzera".
Apirilaren erdialdean, Israelek 'lerro hori' bat ezarri zuen (Gazan aplikatzen duena bezalakoa), bi herrialdeen arteko mugatik hamar bat kilometrora, eta bien arteko perimetroa Israelgo tropek hartu zuten. Azken egunotan, indar armatuek lerro horretatik haratago lurrak inbaditzeari ekin diote.
Operazioen zabalkundeak nazioarteko kritikak eragin ditu eta gatazkaren gaineko presio diplomatikoa areagotzea ekarri du, baina oraingoz ez du emaitzarik eman.
