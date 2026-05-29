Frantziak XVII. mendeko lege esklabista bat baliogabetu du

Luis XIV.ak 1685ean sinatutako legeak, Kode beltza izenekoak, esklabuak ondasun higiezinen pare jarri zituen. Esklabutza 1848an abolitu zuten, baina Kode beltza ez dute gaur arte indargabetu. Uste da Frantziako sistema kolonialak posible egin zuen 1,5-2 milioi pertsona esklabu izatea. 

April 15, 2026, Paris, France: French MP deputies are in the hemicycle during a session of questions to the French government at the National Assembly.

Frantziako Asanblea Nazionala, artxiboko argazki batean. 

Agentziak | EITB

Frantziako Asanblea Nazionalak Kode beltza (Code Noirlege esklabista indargabetu zuen atzo, aho batez. Legeak, 1685ean Luis XIV.ak izenpetutakoak, esklabutza arautzen zuen Frantziako kolonietan, eta esklabuak ondasun higiezin balira moduan hartzen zituen. 

Frantzian 1848an indargabetu zuten esklabutza, baina Kode beltzak indarrean jarraitzen zuen, inoiz ez baitzen formalki baliogabetu. Asanblea Nazionalak legea bera eta hura aplikatzeko garatutako testu guztiak indargabetu ditu osteguneko bilkuran. Halaber, Frantziako Gobernuari txosten bat egiteko eskatu dio lege kolonialek izan zituzten ondorioak biltzeko. 

 "Jendeak uste duenaren kontrara, esklabutza erabat abolitu zuten 1848an, baina Kode beltzarekin ez zen horrelakorik gertatu; gure ordenamendu juridikoaren itzalean geratu zen, nolabait esatearren", salatu du Maz Mathiasin Liot alderdi independenteko diputatuak eta indargabetzearen sustatzaileak. 

Diputatuaren ustez, indargabetzeaz gain "memoria ariketa zabalago bat egin behar da, esklabutzaren ondorio guztiak aitortzeko. Erreparazio lan handia dago egiteko, gaurkoaz harago doana". 

Esklabuen kontrako bortxa onartuta zegoen, baita heriotza zigorra ere
  
Kode beltzak ondasun higiezin jotzen zituen esklabuak, eta beste ondasunen antzera, erosi eta saldu zitezkeen. Euren kontrako indarkeria erabiltzea, zigorrak ezartzea eta heriotza zigorra baimentzen zituen legeak, desobedientzia eta ihes saiakera kasuetarako. 

Taubira legea onartu eta 25 urtera indargabetu dute XVII. mendeko araudia. Taubira legeak esklabutza eta gizakien salerosketa gizateriaren kontrako krimen jo zituen. Horrez gain, martxoan antzeko beste ebazpen bat onartu zuen Nazio Batuen batzar orokorrak. Horren arabera, esklabutza "gizateriaren kontrako krimen larriena da, izan dituen hedapen, iraupen, basakeria kontuan hartuta". 
  
Adituen arabera, Kode beltzak eta Frantziako sistema kolonialak 1,5-2 milioi pertsona esklabu izatea ahalbideratu zuten.

 

 

Frantzia Giza eskubideak Munduko albisteak

