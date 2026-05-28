AEBk baieztatu du Iranekin aurreakordioa lortu duela, baina orain Trumpen oniritzia behar du
Axios hedabideak aurreratutako informazioaren arabera, Iranek “murrizketarik gabe” ahalbidetuko luke nabigazioa Ormuzeko itsasartean.
Ameriketako Estatu Batuek ostegun honetan baieztatu dutenez, negoziatzaileek aurreakordioa lortu dute Iranekin Ormuzeko itsasartea desblokeatzeko eta su-etena luzatzeko. Hala ere, akordio horrek Donald Trump AEBko presidentearen azken onespena behar du oraindik.
Estatu Batuetako Gobernuko iturriek prentsari baieztatu diotenez, akordioak agintari errepublikanoaren oniritzia baino ez du behar, Axios hedabideak esklusiban aurreratu zuen bezala.
Egunkari digitalak bi goi-kargudun estatubatuar aipatu zituen, eta akordioaren arabera, Iranek blokeatutako itsasartean nabigatzea "murrizketarik gabe" ahalbidetuko luke.
Axiosen arabera, Iranek ez du bidesaririk ezarriko itsasartean, munduko petrolio gordinaren merkataritzarako funtsezkoa baita, eta AEBk bertan behera utziko du Irango portuetara irten eta iristen diren ontzien aurka ezarri duen itsas blokeoa.
Elkar ulertzeko memorandumak Iranek arma nuklearrak ez garatzeko konpromisoa hartuko luke, Trumpentzat marra gorria dena, baina Errepublika Islamikoak uranioa aberastea mugatzeko negoziazioak aurrerago utziko lituzke.
Gai hori iragan apiriletik indarrean dagoen su-etenaren 60 eguneko luzapenean jorratuko litzateke.
Era berean, AEBk konpromisoa hartu du Irani zigorrak kentzea eta Irango funts izoztuak askatzea eztabaidatzeko.
Ormuzeko itsasarte bat, bidesaririk gabe
Ali Baqeri Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko Idazkaritzako Atzerri Politikako eta Nazioarteko Segurtasuneko zuzendariordeak asteazkenean adierazi zuenez, herrialde persiarra eta Oman "Ormuzeko itsasartetik ontziak igarotzeko prozedura berri bat negoziatzen ari dira elkarrekin", Teheranek askotan adierazi ondoren bi herrialdeek araudi horien buru izan behar dutela.
Adierazpen horien ostean, AEBko Administrazioak adierazi du ez duela "inolako ahaleginik onartuko Ormuzeko itsasartean bidesari sistema bat ezartzeko", eta hori egingo balitz Oman "suntsitzeko" mehatxua egin du.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Berlinen turista bilbotar bati egindako erasoaren egileari ustez laguntzeagatik
Erasoa iazko otsailean gertatu zen Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren. Erasoaren egileari 13 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten martxoan, hilketa saiakera, lesio larriak eta Estatu Islamikoaren kide izatea egotzita, eta orain arte ez da ezagutu ustezko laguntzaile baten existentzia.
Porrota Enhanced Games txapelketan: milioika dolar saritan eta dopin librea, ofiziala izango ez den errekor bakar baten truke
Enhanced Gamesek, substantzia debekatuak erabiltzea baimentzen zuen kirol-esperimentu polemikoak, kale egin du. Kristian Gkolomeev igerilariak lehiaketaren errekor bakarra lortu du: milioi bat dolar irabazi du, baina bere errekorra ez da ofiziala izango. 42 parte-hartzaileetatik 38k dopatzeko substantziak erabili zituzten: % 91k testosterona eta % 71k giza hazkundearen hormona. Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak eta federazioek atleten osasunerako arriskuaz ohartarazi dute.
Txina gero eta gertuago da Ilargitik: Shenzhou-23 ontzia bart abiatu da Tiangong espazio estaziora
Shenzhou-23 espazio-ontzia bart abiatu da Txinako Gobi basamortutik, helburu argi batekin: 2030erako astronautak Ilargira bidaltzea. Txina gainontzeko potentziak baino hamarkadak geroago batu bada ere espazioko lasterketara, urte gutxitan denei aurrea hartzen ari zaie, eta orain AEBen lehiakide gogorrena da espazioan.
Osasunaren Mundu Erakundeak 900 ebola-kasu baino gehiago zenbatu ditu RDCn, susmagarriak eta baieztatuak batuta
Tedros Adhanom Ghebreyesus Agentziako zuzendari nagusiak aitortu du zailtasunak daudela agerraldi ari aurre egiteko, Ituri probintzian batez ere; eskualde hori da krisiaren epizentroa eta bertan lau pertsonatik batek laguntza humanitarioa behar du eta bost biztanletik herrialdeko baste puntu batzuetatik ihesi iritsitakoak dira.
Marco Rubiok ziurtatu du AEBk ez dutela "akordio txar bat" egingo eta Iranen erantzuna falta dela
Irango Gobernuak jakinarazi du bake akordioa lortzeko bidean AEBrekin abiatutako elkarrizketatan aurrerapausoak egon direla. Dena den, argi utzi du ezin daitekeela esan "ituna berehala iritsiko denik". Halaber, berretsi du etapa honetan ez direla Teheranen programa nuklearrari buruz eztabaidatzen ari.
Milaka txekiarrek Kultura ministroa kargugabetzeko eskatu dute, telebista publikoaren finantzaketa aldatu nahi izateagatik
Ministroen Kontseiluak astelehen honetan, maiatzak 25, aztertuko du irrati-difusioko erakunde publikoek Estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzeko lege-proiektu polemikoa. Orain arte, herritarren tasen sistemaren bidez finantzatzen da.
Gutxienez 14 pertsona hil ditu Israelek Libano hegoaldean, ebakuazio aginduen ondotik
Ente las personas fallecidas hay un niño y entre las heridas cuatro menores. Los ataques de este domingo han tenido como la región de Nabatieh.
Israelek "hipokrita" deitu dio Sanchezi Ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabideagatik
Israelgo Gobernuak Espainiak herrialde horretan duen Enbaxadako negozio arduraduna, Francisca Pedros, deitu du, Ertzaintzak flotillako ekintzaileen aurka izandako jokabideaz azalpenak eskatzeko. Francesa Albanese NBEren errelatoreak gogor jo du Ertzaintzaren jokabidearen aurka.
33 ontzi igaro dira Ormuzko itsasartetik azken orduetan Iranen baimenarekin, eta 150 dira jada bost egunetan
Iran eta AEB eskualdeko nabigazioa arinduko lukeen bake akordio batera hurbiltzen ari omen diren honetan, Irango Indar Armatuek adierazi dute eurek arduratuko direla Persiar golkoaren eta Ormuzko itsasartearen segurtasunaz, “eskualdeko eta munduko ordena berri bat” babesteko “atzerritarren presentziarik gabe”.