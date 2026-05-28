Gerra Ekialde Hurbilean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

AEBk baieztatu du Iranekin aurreakordioa lortu duela, baina orain Trumpen oniritzia behar du

Axios hedabideak aurreratutako informazioaren arabera, Iranek “murrizketarik gabe” ahalbidetuko luke nabigazioa Ormuzeko itsasartean.

buque estadounidense en el estrecho de Ormuz
Ormuzeko itsasartea. Argazkia: Europapress
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuek ostegun honetan baieztatu dutenez, negoziatzaileek aurreakordioa lortu dute Iranekin Ormuzeko itsasartea desblokeatzeko eta su-etena luzatzeko. Hala ere, akordio horrek Donald Trump AEBko presidentearen azken onespena behar du oraindik.

Estatu Batuetako Gobernuko iturriek prentsari baieztatu diotenez, akordioak agintari errepublikanoaren oniritzia baino ez du behar, Axios hedabideak esklusiban aurreratu zuen bezala.

Egunkari digitalak bi goi-kargudun estatubatuar aipatu zituen, eta akordioaren arabera, Iranek blokeatutako itsasartean nabigatzea "murrizketarik gabe" ahalbidetuko luke.

Axiosen arabera, Iranek ez du bidesaririk ezarriko itsasartean, munduko petrolio gordinaren merkataritzarako funtsezkoa baita, eta AEBk bertan behera utziko du Irango portuetara irten eta iristen diren ontzien aurka ezarri duen itsas blokeoa.

Elkar ulertzeko memorandumak Iranek arma nuklearrak ez garatzeko konpromisoa hartuko luke, Trumpentzat marra gorria dena, baina Errepublika Islamikoak uranioa aberastea mugatzeko negoziazioak aurrerago utziko lituzke.

Gai hori iragan apiriletik indarrean dagoen su-etenaren 60 eguneko luzapenean jorratuko litzateke.

Era berean, AEBk konpromisoa hartu du Irani zigorrak kentzea eta Irango funts izoztuak askatzea eztabaidatzeko.

Ormuzeko itsasarte bat, bidesaririk gabe

Ali Baqeri Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko Idazkaritzako Atzerri Politikako eta Nazioarteko Segurtasuneko zuzendariordeak asteazkenean adierazi zuenez, herrialde persiarra eta Oman "Ormuzeko itsasartetik ontziak igarotzeko prozedura berri bat negoziatzen ari dira elkarrekin", Teheranek askotan adierazi ondoren bi herrialdeek araudi horien buru izan behar dutela.

Adierazpen horien ostean, AEBko Administrazioak adierazi du ez duela "inolako ahaleginik onartuko Ormuzeko itsasartean bidesari sistema bat ezartzeko", eta hori egingo balitz Oman "suntsitzeko" mehatxua egin du.

Ekialde Hurbila Iran Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

berlin_zauritua efe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute Berlinen turista bilbotar bati egindako erasoaren egileari ustez laguntzeagatik

Erasoa iazko otsailean gertatu zen Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren. Erasoaren egileari 13 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten martxoan, hilketa saiakera, lesio larriak eta Estatu Islamikoaren kide izatea egotzita, eta orain arte ez da ezagutu ustezko laguntzaile baten existentzia.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Porrota Enhanced Games txapelketan: milioika dolar saritan eta dopin librea, ofiziala izango ez den errekor bakar baten truke

Enhanced Gamesek, substantzia debekatuak erabiltzea baimentzen zuen kirol-esperimentu polemikoak, kale egin du. Kristian Gkolomeev igerilariak lehiaketaren errekor bakarra lortu du: milioi bat dolar irabazi du, baina bere errekorra ez da ofiziala izango. 42 parte-hartzaileetatik 38k dopatzeko substantziak erabili zituzten: % 91k testosterona eta % 71k giza hazkundearen hormona. Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak eta federazioek atleten osasunerako arriskuaz ohartarazi dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X