Iranekin akordioa lortzeko erabakirik hartu gabe amaitu du Trumpek bilera Etxe Zurian

AEBko presidenteak iragarri zuen ostiral honetan hartuko zuela gerraren inguruko "azken erabakia".

Donald Trump AEBko presidenteak Irani buruzko "azken erabakia" hartzeko Etxe Zurian egin duen bilera akordiorik gabe amaitu da, The New York Times egunkariak jakitera eman duenez.

Bilerak bi ordu inguru iraun du Etxe Zuriko krisi-aretoan, baina presidenteak ez du erabakirik hartu Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emango dion akordio baten inguruan, Administrazioko goi-kargudun batek egunkariari azaldu dionez.

AEBko Gobernuak tratu bat gertu dagoela uste du, baina oraindik gai batzuk eztabaidatu behar direla ohartarazi du, besteak beste, Irango funtsen desblokeoa, aipatutako egunkariaren arabera.

Nolanahi ere, Trumpek iragarri zuen ostiral honetan bilera bat egingo zuela Etxe Zurian Irani buruzko "azken erabakia hartzeko". Truth Social sarean argitaratutako argitalpen batean, AEBko agintariak azpimarratu zuen horretarako Errepublika Islamikoak arma nuklear bat garatzeari uko egin behar diola, eta berehala ireki behar duela Ormuzeko itsasartea.

Etxe Zuriak ostegunean iragarri zuen negoziatzaileek aurreakordio bat lortu zutela Iranekin, baina Teheranek ukatu egin zuen akordiorik itxi izana.

Gizon bat atxilotu dute Berlinen turista bilbotar bati egindako erasoaren egileari ustez laguntzeagatik

Erasoa iazko otsailean gertatu zen Europako Hildako Juduen Monumentuaren ondoan. Biktima, Bilboko 30 urteko gazte bat, erasotik bizirik atera zen Alemaniako hiriburuan hainbat egun ospitalean eman ondoren. Erasoaren egileari 13 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten martxoan, hilketa saiakera, lesio larriak eta Estatu Islamikoaren kide izatea egotzita, eta orain arte ez da ezagutu ustezko laguntzaile baten existentzia.

Porrota Enhanced Games txapelketan: milioika dolar saritan eta dopin librea, ofiziala izango ez den errekor bakar baten truke

Enhanced Gamesek, substantzia debekatuak erabiltzea baimentzen zuen kirol-esperimentu polemikoak, kale egin du. Kristian Gkolomeev igerilariak lehiaketaren errekor bakarra lortu du: milioi bat dolar irabazi du, baina bere errekorra ez da ofiziala izango. 42 parte-hartzaileetatik 38k dopatzeko substantziak erabili zituzten: % 91k testosterona eta % 71k giza hazkundearen hormona. Dopinaren Aurkako Munduko Agentziak eta federazioek atleten osasunerako arriskuaz ohartarazi dute.

