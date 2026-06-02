EKIALDE HURBILEKO GERRA

Trumpek Netanyahuren aurka egin du Libanoren kontrako erasoengatik: "Zoratuta zaude"

AEBko presidentearen arabera, Irango gerrari amaiera ematea eta Ormuzko itsasarte irekitzea ahalbidetuko lukeen akordioa lortzeko aukera egon daiteke datorren astean. Aitzitik, Teheranek  Washingtonekin elkarrizketak eten dituela iragarri du. 

Benjamin Netanyahu eta Donald Trump, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren aurka egin du astelehen honetan eta "zoratuta" dagoela esan dio, Israelek Libanoren aurkako erasoaldia areagotu ondoren telefonoz izan duten elkarrizketan. Hori kaleratu du Axios hedabide estatubatuarrak, AEBetako funtzionarioak aipatuz. 

Informazio horren arabera, Netanyahuk Trumpi ohartarazi dio bere jarrera ez dela aldatu eta Hezbollah-k Israelen aurkako erasoak eteten ez baditu Beiruten "helburu terroristen aurka" egiten jarraituko duela. "Zoratuta zaude", erantzun dio presidente estatubatuarrak lehen ministro israeldarrari. 

Netanyahuk Libanoren aurkako erasoaldia areagotzea agindu du, gaur egun indarrean dagoen su-etena urratuz eta Israelek eta Libanok (Hezbollah-ren parte hartzerik gabe) astearte honetan Washingtonen egin asmo dituzten bake elkarrizketak arriskuan jarriz. 

Gainera, Iranek iragarri du eten egin dituela Trumpen administrazioarekin abiatutako bake elkarrizketak, Israelek Libanon egindako erasoei erantzunez. 

Netanyahurekin eta Hezbollah-rekin hitz egin ondotik, bi aldeek erasoak etengo dituztela iragarri du Trumpek.

Libanoko Gobernuak baieztatu du Hezbollah-k erasoak etetea onartu duela, baina Netanyahuk ohartarazi du Israelek Beiruten aurka egingo duela talde xiitak eraso egiten badio. 

Irango gerra amaitzeko akordioa lortu daiteke datorren astean

"Itxura ona du", adierazi du Trumpek, ABC News telebista katean egin dioten elkarrizketa batean eta akordioa datorren astean lortu daitekeela iradoki du. 

