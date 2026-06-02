Trumpek Netanyahuren aurka egin du Libanoren kontrako erasoengatik: "Zoratuta zaude"
AEBko presidentearen arabera, Irango gerrari amaiera ematea eta Ormuzko itsasarte irekitzea ahalbidetuko lukeen akordioa lortzeko aukera egon daiteke datorren astean. Aitzitik, Teheranek Washingtonekin elkarrizketak eten dituela iragarri du.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren aurka egin du astelehen honetan eta "zoratuta" dagoela esan dio, Israelek Libanoren aurkako erasoaldia areagotu ondoren telefonoz izan duten elkarrizketan. Hori kaleratu du Axios hedabide estatubatuarrak, AEBetako funtzionarioak aipatuz.
Informazio horren arabera, Netanyahuk Trumpi ohartarazi dio bere jarrera ez dela aldatu eta Hezbollah-k Israelen aurkako erasoak eteten ez baditu Beiruten "helburu terroristen aurka" egiten jarraituko duela. "Zoratuta zaude", erantzun dio presidente estatubatuarrak lehen ministro israeldarrari.
Netanyahuk Libanoren aurkako erasoaldia areagotzea agindu du, gaur egun indarrean dagoen su-etena urratuz eta Israelek eta Libanok (Hezbollah-ren parte hartzerik gabe) astearte honetan Washingtonen egin asmo dituzten bake elkarrizketak arriskuan jarriz.
Gainera, Iranek iragarri du eten egin dituela Trumpen administrazioarekin abiatutako bake elkarrizketak, Israelek Libanon egindako erasoei erantzunez.
Netanyahurekin eta Hezbollah-rekin hitz egin ondotik, bi aldeek erasoak etengo dituztela iragarri du Trumpek.
Libanoko Gobernuak baieztatu du Hezbollah-k erasoak etetea onartu duela, baina Netanyahuk ohartarazi du Israelek Beiruten aurka egingo duela talde xiitak eraso egiten badio.
Irango gerra amaitzeko akordioa lortu daiteke datorren astean
AEBko presidentearen arabera, Irango gerrari amaiera ematea eta Ormuzko itsasarte irekitzea ahalbidetuko lukeen akordioa lortzeko aukera egon daiteke datorren astean. Aitzitik, Teheranek Washingtonekin elkarrizketak eten dituela iragarri du.
"Itxura ona du", adierazi du Trumpek, ABC News telebista katean egin dioten elkarrizketa batean eta akordioa datorren astean lortu daitekeela iradoki du.
Zure interesekoa izan daiteke
Trumpek iragarri du Israelek ez diola eraso egingo Libanori ezta Hezbollah-k Israeli ere
"Israelgo Netanyahu lehen ministroarekin oso dei emankorra izan dut, ez du Beirutera troparik bidaliko, eta bidean zeudenak bueltan dira", azaldu du Trumpek sare sozialetan argitaratutako mezu batean. Hezbollah-k ere ez duela erasorik egingo esan du.
Iranek berretsi egin du Libano su-eten akordioan sartzen dela, eta Israelen erasoek ondorioak izango dituztela ohartarazi du
Su-etena ezarrita dagoen arren, Israelek erasoak areagotu ditu Libanon. Azken orduotan, Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrak Armadari agindu dio Beirut inguruan dagoen Dahieh eskualdea bonbardatzeko, Hezbollahren gotorleku delakoan.
Hildako bat, dozenaka zauritu, 900 atxilotu inguru eta 178 agente kolpatu, PSGren garaipenaren osteko istiluetan
Barne ministroak azaldu duenez, iaz baino % 45 atxiloketa gehiago egin ziren; izan ere, istiluak egongo zirelakoan, polizia dispositibo handia zabaldu zen herrialde osoan. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak esan du "nazkatuta" dagoela "indarkeria eszena onartezinez".
Kolonbiako ultraeskuinak irabazi du lehen itzulia, eta ezkerrak zalantzan jarri du zenbaketa sistema informatikoa
Abelardo de la Espirella ultraeskuindarrak ezkerra aurreratu du igande honetan Kolonbiako hauteskundeen lehen itzulian. Ekainaren 21ean izango da bigarren itzulia eta aurrez aurre izango du Ivan Cepeda ezkerreko hautagaia.
Kongotik itzuli berri den gizon bat isolatu dute Sardinian (Italia), ebola izan dezakeelakoan
Gizona Kongoko Errepublika Demokratikoko hiriburutik itzuli zen atzo, larunbata, Erroman lurreratu zen hegaldi batean, eta, ondoren, beste hegaldi bat hartu zuen Sardiniara. Egun batzuk zeramatzala sukarrarekin jakinarazi zuen bertan.
Frantziak NBEko Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du, Israelek Libanon egindako operazioengatik
Apirilaren erdialdean, Israelek 'lerro hori' bat ezarri zuen (Gazan aplikatzen duena bezalakoa), bi herrialdeen arteko mugatik hamar bat kilometrora doana, eta bien arteko perimetroa Israelgo tropek inbaditu zuten. Azken egunotan, indar armatuak lerro horretatik aurrera egiten ari dira.
50 lagun hil eta 70 zauritu dira Myanmarko lehergaien biltegi batean izandako eztandan
Leherketak inguruko hainbat etxebizitza-eraikinetan izan du eragina, eta larrialdi zerbitzuek bizirik atera daitezkeenen bila jarraitzen dute hondakinen azpian, Birmaniako hedabideek jakitera eman dutenez.
Israelek Beauforteko gaztelua bereganatu du eta Libano hegoaldeko erasoak areagotu ditu
Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk adierazi duenez, Beauforteko gaztelua okupatzea "mugarri erabakigarria" da, baita Israelek Libanoren aurrean duen "politikaren erabateko aldaketa" ere.
Pertsona bat hil da eta 780 baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, PSGk Txapeldunen Liga irabazi ostean izandako istiluetan
Sute, ekintza bandaliko eta Poliziarekin liskar ugari izan dira gauean Frantziako hainbat tokitan, eta gutxienez zazpi agente zauritu dira. Parisen egin dituzte atxiloketa gehienak.