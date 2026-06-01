Istiluak Frantzian
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hildako bat, dozenaka zauritu, 900 atxilotu inguru eta 178 agente kolpatu, PSGren garaipenaren osteko istiluetan 

Barne ministroak azaldu duenez, iaz baino % 45 atxiloketa gehiago egin ziren; izan ere, istiluak egongo zirelakoan, polizia dispositibo handia zabaldu zen herrialde osoan. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak esan du "nazkatuta" dagoela "indarkeria eszena onartezinez". 

30 May 2026, France, Paris: Paris Saint-Germain fans celebrating their team's UEFA Champions League victory at the Place du Trocadero across from the Eiffel Tower in Paris. Photo: Lou Benoist/AFP/dpa

Istiluak, joan den larunbatean, Parisen. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak astelehen honetan adierazi duenez, Paris Saint Germain (PSG) taldeak larunbatean Txapeldunen Ligako finalean lortutako garaipenaren ondoren izandako istiluetan 890 pertsona atxilotu dituzte, eta segurtasun indarretako 178 agente zauritu dira.

Nuñezek France Info irratian adierazi duenez, PSGk Txapeldunen Ligako lehen garaipena lortu zuenean iaz sortutako istiluetan baino % 45 lagun gehiago atxilotu dituzte. 

"Bagenekien ospakizun horiek gehiegikeriak, istiluak, arau eta ordena indarren aurkako erasoak ekarriko zituztela. Hori dela eta, dispositibo (polizial) handia genuen prest, zorrotz esku hartzeko agindua zegoen, eta horixe egin da, sistematikoki", adierazi du atxiloketen gorakada azaltzeko.

Indarkeria horren arrazoiei buruz, ministroak aditzera eman du futboletik harago bilatu behar direla.

Istiluak izango zirela aurreikusita, Frantziako Gobernuak 22.000 polizia eta jendarme zabaldu zituen Frantzia osoan, 8.000 Parisen eta metropoli-eremuan. Maud Bregeon Gobernuaren bozeramaileak gogorarazi duenez, PSGren garaipenaren ospakizunen inguruan izan diren istiluak "onartezinak eta ulertezinak dira".

Adierazi duenez, "indarkeria-arazo endemikoa dago Frantzian, behin eta berriro gertatzen da. Hezkuntza arazo bat dugu, kultura arazo bat", adierazi du, eta erantzukizun kolektiboa eskatu ditu, bai politikoa, bai eta guraso eta familiena ere.

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak adierazi du "nazkatuta" dagoela larunbatean Parisen eta Frantziako beste hiri batzuetan ikusitako "indarkeria eszena onartezinekin". 

Kale-indarkeria "ez da futbola", esan du Frantziako presidenteak, eta gertatutakoa "sailkaezina" dela esan du. Ziurtatu du ez dituela horrelako egoerak berriro onartuko, Frantzian, batez ere Parisen, istilu larriak gertatzen diren bigarren urtea baita.

Larunbatetik iganderako gauean izandako istilu ugarien artean, tragikoena 24 urteko motorzale baten heriotza izan zen; Parisko saihesbidean, errepidean jarritako hormigoizko bloke batzuen aurka talka eginda hil zen.

Agenteez gain, 200 pertsona baino gehiago zauritu ziren istiluetan, eta kalte materialak handiak dira.

400 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian istiluengatik, PSGk Txapeldunen Ligako finala irabazi ostean
Frantzia París Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X