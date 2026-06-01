Kolonbiako ultraeskuinak irabazi du lehen itzulia, eta ezkerrak zalantzan jarri du zenbaketa sistema informatikoa
Abelardo de la Espirella ultraeskuindarrak ezkerra aurreratu du igande honetan Kolonbiako hauteskundeen lehen itzulian. Ekainaren 21ean izango da bigarren itzulia eta aurrez aurre izango du Ivan Cepeda ezkerreko hautagaia.
Abelardo de la Espriella Defensores de la Patria (Aberriaren Defendatzaileak) mugimenduko abokatu ultraeskuindarrak aurre hartu dio ezkerrari Kolonbiako presidentetzako lehen itzulian. Ekainaren 21ean jokatuko da bigarren itzulia, eta Esrpiellak aurrez aurre izango du Ivan Cepeda, Pacto Historico (Paktu Historikoa) alderdikoa, zeinak lehen itzuliko emaitzen zilegitasuna zalantzan jarri duen.
Hauteskundeak antolatu dituen Erregistratura Nazionalak jakinarazi duenez, mahaien % 99,99 zenbatuta, De la Espriellak, Tigrea ezizenez ezaguna, 10.361.413 boto lortu ditu (% 43,74), eta Cepedak, berriz, 9.688.245 (% 40,9) boto eskuratu ditu; 673.168 botoko aldea beraz, eskuinaren mesedetan.
Hala ere, bietako inork ez dituenez lortu lehen itzulian garaile izateko behar diren botoen erdiak gehi bat, bigarren txandan lehiatuko dira, ekainaren 21ean bi hautagai nagusiak, De la Espriella eta Cepeda.
Paloma Valencia Zentro Demokratikoren hautagaia hirugarren geratu da, 1,6 milioi botorekin.
Laugarren postuan Dignidad & Compromisoko Sergio Fajardo zentrista (Duintasuna eta Konpromisoa) geratu da, milioi bat botorekin (% 4,26).
Claudia Lopez Bogotako alkate ohia bosgarren izan da, 225.517 botorekin (% 0,95).
Lehen itzulian % 57,88ko parte-hartzea izan da, 1991ko Konstituzioa indarrean sartu zenetik izan den parte-hartzea handiena; Kolonbia herrialde nahiko abstentzionista da, bozkatzea ez da derrigorrezkoa eta eta parte-hartzea % 50 ingurukoa izan ohi da.
Gustavo Petro: "Presidente gisa, ez ditut aurrekontaketaren emaitzak onartzen"
Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak ez ditu onartu lehen emaitza horiek; izan ere, hilabeteak daramatza hauteskunde-sistemaren gardentasuna zalantzan jartzen. Argitu du emaitza horiek informatiboak direla eta ez dutela balio juridikorik, eta hauteskunde-erroldan akatsak dituen software bat dutela oinarri.
Azaldu duenez, "bi errolda daude une honetan, ofiziala eta softwareak dakarrena (...) eta horretan 800.000 pertsona gehiago daude"; gaineratu duenez, inpugnatutako mahai batzuetan "ehunka mila boto gehitu" dira, nahiz eta ez duen hori frogatzekorik aurkeztu.
Hori dela eta, adierazi du legezko balioa izango duten emaitza bakarrak Errepublikako epaileek zehaztuko dituztela zenbaketan; bertan, aktak berrikusiko dira eta hauteskundeen emaitza ofizialki finkatuko da.
Cepedak ere zalantzak ditu: "Hauteskunde erroldaren inguruan berrikusi beharreko desfase bat dago, eta ez da nolanahikoa: 885.000 pertsona dira", esan du Cepedak, Bogotan, bere jarraitzaileen aurrean, kopuru horren jatorriari buruzko xehetasunik eman gabe.
Mugimenduak, bigarren itzulira begira
Igandeko bozketen ostean, Valencia senatariak berehala iragarri du De la Espriellaren bigarren itzulia babestuko duela.
Hala ere, Juan Daniel Oviedok, Valenciaren presidenteorde-formulako kideak adierazi duenez, eskuinaren boto batzuk "desagertu" egin dira, "zikina, matxista, homofobikoa" zela iritzita.
Valenciak ez bezala, Oviedok (homosexuala da) ekainaren 3an jakinaraziko du zer jarrera duen bigarren itzuliari begira, "erabaki serioa" delakoan.
Fajardo hautagaiak, bere aldetik, adierazi du lehen itzulian lortutako milioi bat botoak "garrantzitsuak" direla De la Espriellaren eta Cepedaren arteko lehia zehazteko.
Roy Barreras senatari ohiak 14.108 boto baino ez ditu jaso (% 0,05), eta azken-aurreko tokian geratu da, 11 hautagairen artean.
Zure interesekoa izan daiteke
Hildako bat, dozenaka zauritu, 900 atxilotu inguru eta 178 agente kolpatu, PSGren garaipenaren osteko istiluetan
Barne ministroak azaldu duenez, iaz baino % 45 atxiloketa gehiago egin ziren; izan ere, istiluak egongo zirelakoan, polizia dispositibo handia zabaldu zen herrialde osoan. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak esan du "nazkatuta" dagoela "indarkeria eszena onartezinez".
Kongotik itzuli berri den gizon bat isolatu dute Sardinian (Italia), ebola izan dezakeelakoan
Gizona Kongoko Errepublika Demokratikoko hiriburutik itzuli zen atzo, larunbata, Erroman lurreratu zen hegaldi batean, eta, ondoren, beste hegaldi bat hartu zuen Sardiniara. Egun batzuk zeramatzala sukarrarekin jakinarazi zuen bertan.
Frantziak NBEko Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du, Israelek Libanon egindako operazioengatik
Apirilaren erdialdean, Israelek 'lerro hori' bat ezarri zuen (Gazan aplikatzen duena bezalakoa), bi herrialdeen arteko mugatik hamar bat kilometrora doana, eta bien arteko perimetroa Israelgo tropek inbaditu zuten. Azken egunotan, indar armatuak lerro horretatik aurrera egiten ari dira.
50 lagun hil eta 70 zauritu dira Myanmarko lehergaien biltegi batean izandako eztandan
Leherketak inguruko hainbat etxebizitza-eraikinetan izan du eragina, eta larrialdi zerbitzuek bizirik atera daitezkeenen bila jarraitzen dute hondakinen azpian, Birmaniako hedabideek jakitera eman dutenez.
Israelek Beauforteko gaztelua bereganatu du eta Libano hegoaldeko erasoak areagotu ditu
Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk adierazi duenez, Beauforteko gaztelua okupatzea "mugarri erabakigarria" da, baita Israelek Libanoren aurrean duen "politikaren erabateko aldaketa" ere.
Pertsona bat hil da eta 780 baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, PSGk Txapeldunen Liga irabazi ostean izandako istiluetan
Sute, ekintza bandaliko eta Poliziarekin liskar ugari izan dira gauean Frantziako hainbat tokitan, eta gutxienez zazpi agente zauritu dira. Parisen egin dituzte atxiloketa gehienak.
Petroren eredu sozialarekin jarraitu edo eskuinera bira egitea aukeratuko du Kolonbiak gaur
Hautagaien artean, Ivan Cepeda egungo presidentearen jarraitzailea dago, baita eskuineko politikak proposatzen dituzten Abelardo de la Espriella eta Paloma Valencia ere.
Iranek bake akordiorako adostasunak onartu ditu, eta AEBri egotzi dio beti atzera botatzea
Reza Zabib Iranek Espainiako Estatuan duen enbaxadoreak negoziazioak nahasten aritzea egotzi dio Donald Trump AEBko presidenteari. Era berean, Israelek bakea oztopatzeko ahaleginetan jarduten duela salatu du, eta Ormuzko itsasartearen kontrola Irani aitortu behar zaiola.
Akordiorik gabe amaitu da Trumpek Iranekin Etxe Zurian egin duen bilera
AEBko presidenteak esan du Irango Islamiar Errepublikak uko egin behar diola arma nuklearrak garatzeari, eta berehala ireki behar duela Ormuzko itsasartea.