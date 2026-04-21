Será noticia: EITB Data sobre el consumo de cannabis, reunión del consejo de gobierno en el hotel Carlton de Bilbao y última hora en Oriente Próximo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes 21 de abril de 2026:

- EITB Data sobre el consumo de cannabis: El 55 % de la población de Euskadi ha probado “alguna vez en la vida” el cannabis, un porcentaje que en el caso de Navarra se queda en el 45 %. La edad media de inicio del consumo de cannabis en Hego Euskal Herria se sitúa ligeramente por encima de los 18 años. A los 13, solo el 3 % de los jóvenes han probado el cannabis; a los 17 años esa cifra se sitúa en el 37 %; y, finalmente, a los 19 años, el porcentaje supera ya el 54 %.

- Reunión del consejo de gobierno en el hotel Carlton de Bilbao: Con motivo del 90 aniversario del Gobierno Vasco, el consejo de gobierno se celebra en el hotel Carlton de Bilbao, sede del primer Gobierno Vasco. El lehendakari, Imanol Pradales, realizará una declaración institucional.

- Última hora en Oriente Próximo: Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense se dirige a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. Un nuevo aumento de la tensión en las relaciones entre Estados Unidos e Irán a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.