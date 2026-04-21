Será noticia: EITB Data sobre el consumo de cannabis, reunión del consejo de gobierno en el hotel Carlton de Bilbao y última hora en Oriente Próximo
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes 21 de abril de 2026:
- EITB Data sobre el consumo de cannabis: El 55 % de la población de Euskadi ha probado “alguna vez en la vida” el cannabis, un porcentaje que en el caso de Navarra se queda en el 45 %. La edad media de inicio del consumo de cannabis en Hego Euskal Herria se sitúa ligeramente por encima de los 18 años. A los 13, solo el 3 % de los jóvenes han probado el cannabis; a los 17 años esa cifra se sitúa en el 37 %; y, finalmente, a los 19 años, el porcentaje supera ya el 54 %.
- Reunión del consejo de gobierno en el hotel Carlton de Bilbao: Con motivo del 90 aniversario del Gobierno Vasco, el consejo de gobierno se celebra en el hotel Carlton de Bilbao, sede del primer Gobierno Vasco. El lehendakari, Imanol Pradales, realizará una declaración institucional.
- Última hora en Oriente Próximo: Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense se dirige a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. Un nuevo aumento de la tensión en las relaciones entre Estados Unidos e Irán a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.
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La edad de inicio en el consumo de cannabis ronda los 18 años: a los 13 solo el 3 % lo ha probado; a los 19 años, el 54 %
El último EITB DATA refleja un descenso en el consumo en todos los grupos de edad jóvenes. Solo el 9 % de los jóvenes de entre 15 y 19 años ha consumido cannabis en el último mes, cuando la cifra llegaba al 20 % en 2008.
Euskadi se sitúa como la tercera comunidad en consumo de cannabis: más de la mitad de la población lo ha probado
En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, el 55 % dice haber consumida esta droga “alguna vez en su vida”; en Nafarroa, ese porcentaje se queda en el 45 %.
Apenas un 44 % de la población percibe el cannabis como un riesgo para la salud, frente al 96 % que aprecia los riesgos del tabaco
La percepción de riesgo del cannabis es la más baja entre las drogas analizadas, según recoge EITB Data. Esa baja percepción puede estar relacionada con su prevalencia y choca con los datos de urgencias por intoxicación.
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