Albiste izango dira: EITB Data cannabisaren kontsumoaren inguruan, gobernu bilera Bilboko Carlton hotelean eta Ekialde hurbileko azken ordua

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 21ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- EITB Data cannabisaren kontsumoaren inguruan: Euskadin bizi diren herritarren % 55ek probatu dute inoiz cannabisa; Nafarroan, berriz, % 45ek kontsumitu dute inoiz substantzia hori. Cannabisaren kontsumoaren hasierako batez besteko adina Hego Euskal Herrian 18 urte ingurukoa da. 13 urterekin gazteen % 3k baino ez dute cannabisa probatu; 17 urterekin, % 37k; eta 19 urterekin, % 54k kontsumitu dute cannabisa.

- Gobernu bilera Bilboko Carlton hoteleanEusko Jaurlaritzak Bilboko Carlton hotelean egingo du gobernu bilera, gobernuaren 90. urteurrena dela eta.

- Ekialde hurbileko azken orduaSu-etena agortu atarian ikusteko dago Iran eta Ameriketako Estatu Batuak berriro negoziazio mahaian eseriko ote diren ala ez. Estatu Batuetako talde negoziatzailea Pakistanera abiatu da, baina Iranek ez du oraingoz baieztatu bigarren negoziazio errondan parte hartuko duen. 

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
