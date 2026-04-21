Albiste izango dira: EITB Data cannabisaren kontsumoaren inguruan, gobernu bilera Bilboko Carlton hotelean eta Ekialde hurbileko azken ordua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 21ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- EITB Data cannabisaren kontsumoaren inguruan: Euskadin bizi diren herritarren % 55ek probatu dute inoiz cannabisa; Nafarroan, berriz, % 45ek kontsumitu dute inoiz substantzia hori. Cannabisaren kontsumoaren hasierako batez besteko adina Hego Euskal Herrian 18 urte ingurukoa da. 13 urterekin gazteen % 3k baino ez dute cannabisa probatu; 17 urterekin, % 37k; eta 19 urterekin, % 54k kontsumitu dute cannabisa.
- Gobernu bilera Bilboko Carlton hotelean: Eusko Jaurlaritzak Bilboko Carlton hotelean egingo du gobernu bilera, gobernuaren 90. urteurrena dela eta.
- Ekialde hurbileko azken ordua: Su-etena agortu atarian ikusteko dago Iran eta Ameriketako Estatu Batuak berriro negoziazio mahaian eseriko ote diren ala ez. Estatu Batuetako talde negoziatzailea Pakistanera abiatu da, baina Iranek ez du oraingoz baieztatu bigarren negoziazio errondan parte hartuko duen.
Biztanleen % 44k baino ez dute uste cannabisa osasunerako arriskutsua dela; tabakoaren kasuan, berriz, % 96k
Cannabisaren arriskuaren pertzepzioa aztertutako drogen artean apalena da, EITB Datak jaso duenez. Pertzepzio apal hori haren prebalentziarekin lotuta egon daiteke, eta talka egiten du intoxikazioengatiko larrialdietako datuekin.
Cannabisaren kontsumoan hasteko batez besteko adina 18 urte ingurukoa da: 13 urterekin % 3k baino ez dute probatu; 19 urterekin, % 54k
Azken EITB Dataren arabera, gazteen adin-tarte guztietan gertatu da kontsumoaren beherakada. 15 eta 19 urte bitarteko gazteen % 9k baino ez dute cannabisa kontsumitu azken hilabetean; 2008an, berriz, % 20ra iristen zen kopurua.
Euskadi hirugarren autonomia erkidegoa da cannabis kontsumoan: biztanleen erdiak baino gehiagok probatu dute inoiz
Euskal Autonomia Erkidegoan, herritarren % 55ek diote “behin behintzat” kontsumitu dutela substantzia hori; Nafarroan, berriz, portzentajea % 45era jaisten da.
Oyarzabal: "Sevilla eta Kopa hau bihotzean eramango ditugu beti, baina zuen zoriontasuna ikusteak ez dauka preziorik eta horrekin geratzen gara”
Garrasiak, txaloak, malkoak eta zoramena Donostian. 100.000 lagun espero ziren Gipuzkoako hiriburuan Realeko jokalariei harrera egin eta Errege Kopa irabazi izana behar bezala ospatzeko, eta aurreikuspenak bete egin dira.
Pradales: “Futbolak zor zion Realari gaur bizitzen ari garen hau”
Bost urtean, euskal taldeek hiru kopa irabazi dituztela nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak; horietatik bi Realak eskuratu ditu. Hori horrela, euskal kirolak bizi duen garaia goraipatu du, “gure nortasunarekin bat datorrelako nola edo hala”.
Oñatiko campusean izandako sexu eraso saiakera bat ikertzen ari da Ertzaintza
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak Unibertsitateak deitutako elkarretaratzean parte hartu du, eta nabarmendu du "edozein indarkeria motaren aurrean eta, jakina, sexu indarkeriaren aurrean" ezinbestekoa dela "erantzun irmoa ematea".
Egoera pertsonalarekin pozik, baina etxebizitzak eta gai ekonomikoek estutu egiten dituzte gazteak
Eusko Jaurlaritzaren Aurrera Begira txostenaren arabera, ongizate pertsonalaren indizeak 100etik 73 puntuko ebaluazioa du, baina areagotu egin da etorkizunarekiko ziurgabetasuna.
Lau urteko kartzela zigorra ezarri diote gizon bati, Iruñean, 10 urteko ikasle bati sexu erasoa egiteagatik
Auzipetuak ezingo du aurrerantzean biktimarekin hitz egin, ezta harengana hurbildu ere, eta zaintzapeko askatasunean egongo da bost urtez, behin espetxe zigorra beteta. Era berean, 10 urtean ezingo du adingabeekin beharrik egin, ordaindutako lana izan zein ez.
Gipuzkoa "irekia" da immigranteekin, eta bizikidetzari buruzko "iritzi positiboa" du
Aldundiak eta Begirune Fundazioak "Jarrerak, egoerak eta narratiba xenofoboak Gipuzkoan" txostena egin dute. Txosten horren arabera, % 8k uste dute inmigrazioa arazo bat dela.