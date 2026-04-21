VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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Arrestado un hombre de 29 años en Elgoibar acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Sebastián

El presunto agresor, arrestado esta pasada madrugada, ha sufrido una alteración de su estado de salud mientras se encontraba bajo custodia policial, por lo que la Jefatura de Asuntos Internos  de la Ertzaintza ha iniciado una investigación.

(Foto de ARCHIVO) Patrulla de la Ertzaintza EUROPA PRESS 19/4/2025
Imagen de archivo. | Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: 29 urteko gizon bat atxilotu dute Elgoibarren, joan den igandean Donostian sexu-erasoa egitea leporatuta
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EITB

Última actualización

Un hombre de 29 años ha sido detenido este martes en Elgoibar acusado de agredir sexualmente a una mujer el pasado domingo en San Sebastián. La víctima, de 32 años, presentó la denuncia el lunes en una comisaría de la capital guipuzcoana.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, tras su detención de madrugada el presunto agresor fue trasladado a dependencias policiales, y mientras permanecía bajo custodia, sufrió una alteración en su estado de salud, por lo que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Dado que el incidente se produjo en una comisaría, la Jefatura de Asuntos Internos ha abierto una investigación. Asimismo, el Departamento de Seguridad ha puesto el caso en conocimiento de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha solicitado comparecer ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco.

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