La celebración oficial del título conquistado por la Real Sociedad en Sevilla han traído una alegría infinita y emoción absoluta este lunes soleado a San Sebastián, donde miles de personas, tanto niños como adultos, han abarrotado las calles de la capital luciendo camisetas y bufandas de la Real durante todo el trayecto desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento.

A las 18:00 horas ha arrancado el recorrido del autobús descapotable txuri-urdin desde el estadio de Anoeta. El vehículo, que tenía escrito "Txapeldunak" en el frente, ha recorrido las calles céntricas de la ciudad con los jugadores bailando y saludando a los y las aficionadas que les esperaban a los bordes, entre gritos y aplausos de ánimo y agradecimiento. Los capitanes Mikel Oyarzabal, Aritz Elustondo e Igor Zubeldia han levantado en el aire mostrando y ofreciendo a los aficionados la Copa.