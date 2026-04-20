Oyarzabal: "Siempre llevaremos Sevilla y la Copa en el corazón, pero ver vuestra felicidad no tiene precio y nos quedamos con eso"
Euforia desatada en Donostia. Se esperaban 100 000 personas en la capital de Gipuzkoa para recibir a los jugadores de la Real y celebrar la victoria en la Copa del Rey, y las expectativas se han cumplido.
La celebración oficial del título conquistado por la Real Sociedad en Sevilla han traído una alegría infinita y emoción absoluta este lunes soleado a San Sebastián, donde miles de personas, tanto niños como adultos, han abarrotado las calles de la capital luciendo camisetas y bufandas de la Real durante todo el trayecto desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento.
A las 18:00 horas ha arrancado el recorrido del autobús descapotable txuri-urdin desde el estadio de Anoeta. El vehículo, que tenía escrito "Txapeldunak" en el frente, ha recorrido las calles céntricas de la ciudad con los jugadores bailando y saludando a los y las aficionadas que les esperaban a los bordes, entre gritos y aplausos de ánimo y agradecimiento. Los capitanes Mikel Oyarzabal, Aritz Elustondo e Igor Zubeldia han levantado en el aire mostrando y ofreciendo a los aficionados la Copa.
La comitiva ha llegado sobre las 19:15 horas a Alderdi Eder, donde han sido recibidos por una tamborrada infantil que ha entonado el himno de la Real Sociedad. Allí, ante el Ayuntamiento, les esperaban miles de personas desde primera hora de la tarde.
En la terraza frente al Ayuntamiento, dos dantzaris han bailado el aurresku a jugadores, técnicos, directivos y staff completo del club, que estaban acompañados por el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el lehendakari, Imanol Pradales.
Después han entrado al interior del Ayuntamiento para recibir el homenaje oficial, tras lo que han salido al balcón del Ayuntamiento para recibir el reconocimiento de los gipuzkoanos.
Oyarzabal ha sido el encargado de leer el mensaje principal, íntegramente en euskera, después de levantar la Copa junto unido sus compañeros. "Buenas tardes Donosti, buenas tardes Gipuzkoa. Para nosotros es un placer ver vuestra felicidad y volver a decir que somos campeones de Copa. Desde el primer día hemos sentido vuestro empuje y calor", ha dicho. "Estamos aquí para celebrar también la Copa que ganamos hace cinco años, por los que están aquí y por los que no están", ha destacado Oyarzabal, mientras los aficionados han comenzado a corear "Aitor Zabaleta, Aitor Zabaleta". "Siempre llevaremos Sevilla y esta Copa en el corazón, pero ver todo esto, ver vuestra felicidad, no tiene precio y nos quedamos con eso", ha concluido.
A continuación, el entrenador, Matarazzo, ha tomado el micrófono y ha realizado toda su intervención también en euskera: "¡Buenas tardes!, ¡somos blanquiazules, somos campeones!, ¡Siento que esto es sólo el principio!", ha espetado a la vez que ha agradecido el cariño recibido por la afición, "desde el primer día me habéis enseñado lo que es la Real Sociedad. ¡Gracias!, ha concluido.
El héroe de la final, el portero Unai Marrero, también se ha dirigido a los asistentes y tras el, Aritz Elustondo, que ha tomado el relevo como speaker. Ha hecho un guiño a Imanol Alguacil, imítandole al repetir la frase de aquel que se hizo viral tras ganar la Copa hace cinco años en plena pandemia.
Los jugadores han entrado al Ayuntamiento a fotografiarse y una multitud ha esperado en el exterior para continuar con la fiesta. Elustondo, otra vez fuera, ha retomado su labor de speaker.
(Habrá actualicación)
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