Oyarzabal: "Sevilla eta Kopa hau bihotzean eramango ditugu beti, baina zuen zoriontasuna ikusteak ez dauka preziorik eta horrekin geratzen gara”
Garrasiak, txaloak, malkoak eta zoramena Donostian. 100.000 lagun espero ziren Gipuzkoako hiriburuan Realeko jokalariei harrera egin eta Errege Kopa irabazi izana behar bezala ospatzeko, eta aurreikuspenak bete egin dira.
Realak lortutako tituluaren ospakizun ofizialek poza eta emozioa ekarri dituzte astelehen eguzkitsu honetan Donostiara. Milaka lagunek, haur zein heldu, mukuru bete dituzte hiriburuko kaleak, Realaren kamiseta eta bufandak jantzita, Anoeta estadiotik udaletxerako bide osoan.
18:00etan ekin dio ibilbideari txuri-urdinen autobusak estadiotik. “Txapeldunak” idatzita zuen estali gabeko ibilgailuan, poliki-poliki, jokalari guztiek agur egin diete kale ertzean zain zituzten zaleei, horien animo eta esker garrasi eta txalo artean. Mikel Oyarzabal, Aritz Elustondo eta Igor Zubeldia kapitainek Sevillan lortutako Errege Kopa airean ibili dute zaleei erakutsiz eta eskainiz.
Amara auzora sartu eta hiriko erdigunea zeharkatu dute 19:15 inguruan Alderdi Ederrera iritsi arte. Bertan, haur danborradak Realaren ereserkia joz hartu dituzte. Milaka lagun zeuden bertan zain, arratsaldeko lehen ordutik.
Realak irabazi duen Koparen ospakizun ofizialek euforiaz bete dute Donostia, eta milaka pertsona bildu dira taldearen autobusak Anoeta futbol-zelaitik Gipuzkoako hiriburuko udaletxera egin duen ibilbidean zehar.
Udaletxe aurreko terrazan, klubeko jokalariek, teknikariek, zuzendariek eta staff osoak bi dantzariren agurra jaso dute. Euren ondoan, Jon Insausti Donostiako alkatea, Eider Mendoza Gipuzkoako Ahaldun Nagusia eta Imanol Pradales lehendakaria. Hirurak Sevillan izan ziren finalaz gozatzen.
Realaren omenezko aurreskua
Udaletxe barrura sartu dira ondoren, omenaldi ofiziala jasotzera, eta handik udaletxeko balkoira irten dira jokalariak gipuzkoarren errekonozimendua jasotzera.
Oyarzabal irten da lehenik, eta kopa erakutsi ondoren, taldekideak batu zaizkio. “Arratsalde on Donostia, Arratsalde on Gipuzkoa. Guretzat plazerra da zuen zoriontasuna ikustea eta berriz esango dugu Kopako txapeldunak garela. Lehen egunetik zuen bultzada eta berotasuna sentitu ditugu", esan du. "Hemen gaude duela bost urte irabazi genuen Kopa ere ospatzeko, hemen daudenengatik eta ez daudenengatik”, nabarmendu du Oyarzabalek, zaleek "Aitor Zabaleta" oihukatzen zuten bitartean. "Sevilla bihotzean eramango dugu beti, Kopa hau ere bai, baina guretzat hau dena ikusteak, zuen zoriontasuna ikusteak, ez dauka preziorik eta horrekin geratzen gara” amaitu du euskara hutsean emandako mezua.
Mikel Oyarzabalek Udaletxeko balkoitik erakutsi du Kopa, eta zale guztiekin hitz egin du: “Berriz ere esan ahal dugu Kopako txapeldunak garela!”
Ondoren, Matarazzo entrenatzaileak hartu du mikrofonoa eta euskaraz egin du bere hitzaldi osoa: “Arratsalde on! Txuri-urdinak gara, txapeldunak gara! Sentitzen dut hau hasiera besterik ez dela!" esan du. Eskerrak eman dizkie zaleen erakutsitako maitasunagatik, "lehen egunetik erakutsi didazue zer den Reala. Eskerrik asko! Guazen Reala!", esanez amaitu du.
Matarazzo, euskara hutsean: “Hau hasiera besterik ez dela sentitzen dut"
Entrenatzaile txuri-urdinak zaleak poltsikoan sartu ditu egindako hitzaldiarekin. Aldez aurretik, "barkamena" eskatu du "egingo ditudan akatsengatik". "Zeinen hasiera zoragarria egin dugu", azpimarratu du. "Zuen laguntzarekin jokalariek gauza handiak lor ditzakete", erantsi du.
Bere ondotik, Unai Marrero atezainak hitz egin die bertaratuei. Plazer bat dela plaza horrela ikustea esan du, eta Oskarssonek jada ereserki bihurtu den berari eskainitako abestia kantatu du balkoian.
Oskarssonek “Llevame a Sevilla” abestia abestu du
Aritz Elustondok hartu du lekukoa speaker lanetan. Tartean, duela bost urte irabazitako kopari keinu bat egin dio Imanol Alguazilek orduan biral egindako botatako esaldia imitatu du.
Ondoren, udaletxe aurreko terrazara atera eta Elustondok speaker lanetan jarraitu du, jokari bakoitzaren aurkezpen antzeko bat eginez, txantxa tonuan. Azken zati hau gaztelaniaz izan da erabat.
Une batean etenaldi bat ere izan da, oholtza ondoan ziren bi lagunek osasun arreta behar izan dutelako.
