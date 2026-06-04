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Aske gelditu dira Vito Quilesen ekitaldi baten harira izandako istiluengatik atxilotutako 28 pertsonak

Horietako hamaseiri desordena publikoaren delitua leporatu diete. Gainerako hamabiei, horrez gainera, agintaritzaren agenteen aurkako atentatua ere egotzi diete.

PAMPLONA, 30/10/2025.- El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios. EFE/ Jesús Diges
Urriaren 30eko istiluak. Argazkia: EFE.
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EITB

Azken eguneratzea

Aske geratu dira, Vito Quiles ultraeskuindar asaldatzailearen ekintza baten harira, urriaren 30ean izandako istiluetan parte hartu zutelakoan asteazken honetan Iruñerrian atxilotu zituzten 28 lagunak.

Horietako 16 asteazkenean bertan gelditu ziren aske. Desordena publikoak leporatzen dizkiete. 

Gainerako 12 lagunei, horrez gainera, agintaritzako agenteen aurkako atentatua ere leporatzen diete, eta ostegunean gelditu dira aske, epailearen aurrean deklaratu ondoren.

Nafarroako Unibertsitateak bertan behera utzi zuen azkenean urriaren 30erako deitu zuen Vito Quiles ultraeskuindar polemikoaren ekitaldi hura. 

Hala eta guztiz ere, manifestari antifaxisten eta Polizia Nazionaleko agenteen arteko liskarrak izan ziren, bai unibertsitate esparruan, baita Iruñeko Iturrama auzoko kaleetan ere.

Polizia Nazionalak amaitutzat eman du operazioa, baina ikerketak zabalik jarraitzen du. Aste honetan egindako atxiloketak azaroaren 21ean egindako laurei gehitu behar zaizkie.

EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio Grande-Marlaskari

Fernando Grande-Marlaska Barne ministroari atxiloketa horien eta poliziaren jardueraren inguruan galdegin dio EH Bilduk, eta Senatuan azalpenak eman ditzala eskatu dio.

Alderdi abertzaleak atxiloketak eta poliziaren jardunaren "desproportzionaltasuna" salatu ditu; "atxiloketak etxeetan, ikastetxeetan, poliziaren presentzia masiboa eta neurriz kanpoko akusazioak" aipatu ditu.

EH Bilduk "antifaxismoaren eta protesta sozialaren kriminalizazioa" salatu du eta "mobilizaziorako eskubidea" aldarrikatzen du.

Iruñea Nafarroako Unibertsitatea Nafarroa Gizartea

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