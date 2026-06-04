Las 28 personas que fueron detenidas este miércoles en la comarca de Pamplona en relación a los incidentes registrados el pasado 30 de octubre tras la suspensión de un acto del agitador ultraderechistas Vito Quiles han quedado en libertad.

Un primer grupo de 16 personas, a los que se les acusa de desórdenes públicos, fueron puestos en libertad el mismo miércoles.

Este jueves, tras comparecer ante el juez, han quedado en libertad las 12 personas restantes. A estos se les acusa de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad.

Aquel 30 de octubre la Universidad de Navarra suspendió el acto convocado por el polémico ultraderechista Vito Quiles.

A pesar de ello, se registraron enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y agentes de la Policía Nacional, tanto en el recinto universitario como en las calles del barrio de Iturrama, en Pamplona.

La Policía Nacional ha dado por finalizado el operativo, aunque la investigación continúa abierta. Las detenciones practicadas esta semana se suman a las cuatro llevadas a cabo el 21 de noviembre.