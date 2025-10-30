Disturbios en Pamplona por el acto convocado por Vito Quiles, pese a ser suspendido

El acto convocado este jueves en el campus de la Universidad de Navarra por el agitador ultraderechista Vito Quiles, finalmente suspendido, ha derivado en enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y agentes de la Policía Nacional española, tanto en el recinto universitario como en las calles del barrio de Iturrama, en Pamplona.

Ante la anunciada presencia de Quiles, la Universidad de Navarra había decidido cerrar sus edificios y suspender la actividad académica a partir de las 15:00 horas. Pese a ello, centenares de personas contrarias al acto y un grupo más reducido de simpatizantes del agitador se han concentrado en el campus, donde se había desplegado un fuerte dispositivo policial.

Agentes de la Policía Nacional han formado un cordón de seguridad para separar a ambos grupos, y ha acabado cargando contra los manifestantes contrarios a Quiles, quienes han hecho frente a los agentes, lanzando objetos.

Tras los primeros incidentes en el campus, los enfrentamientos se han trasladado al cercano barrio de Iturrama. Allí se han volcado e incendiado varios contenedores, y se han lanzado botellas y otros objetos contra la Policía.

Según fuentes policiales, los disturbios se han alargado hasta avanzada la tarde y, por el momento, hay al menos dos personas detenidas.