Universidad de Navarra
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Universidad de Navarra suspende su actividad en Pamplona por seguridad en relación con un acto de Vito Quiles

Según han explicado desde la Universidad de Navarra en un comunicado, "ante los acontecimientos previstos esta tarde, donde se prevé la afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos, el centro académico ha cancelado las clases y suspendido toda la actividad presencial".
(Foto de ARCHIVO) Acto no autorizado de Vito Quiles en la UA ante un amplio despliegue policial EUROPA PRESS 28/10/2025
Despliegue policial para evitar incidentes en una convocatoria no autorizada de Vito Quiles en la Universidad de Alicante el pasado martes. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Nafarroako Unibertsitateak bere jarduera eten du Iruñean, segurtasunagatik, Vito Quilesen ekitaldi baten harira
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Universidad de Navarra ha decidido suspender su actividad en el campus de Pamplona desde las 15:00 horas de este jueves "por motivos de seguridad", después de que el activista ultra Vito Quiles haya anunciado que acudirá al exterior de la universidad a impartir una charla que el centro académico no había autorizado.

Según han explicado desde la Universidad de Navarra en un comunicado, "ante los acontecimientos previstos esta tarde, donde se prevé la afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos, el centro académico ha cancelado las clases y suspendido toda la actividad presencial".

En una carta remitida a empleados y estudiantes, la rectora María Iraburu ha definido la Universidad de Navarra como "lugar de encuentro, reflexión, convivencia pacífica, debate sereno y respeto al otro".

"En cada momento de la historia, con matices diferentes, surgen circunstancias que amenazan ese objetivo. Vivimos tiempos de fuerte polarización, en los que palabras e ideas se manipulan y tergiversan y en los que la coherencia se confunde en ocasiones con la agresividad", ha señalado.

"Nuestra comunidad universitaria es amplia y la forman personas libres y responsables de sus actos. Es importante recordar que este espacio verdaderamente universitario lo construimos cada día entre todos, con las palabras, las actitudes y los hechos", ha añadido.

Ultraderecha Universidad de Navarra Navarra Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Mazón avanza que hará una "reflexión más profunda" en los próximos días

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que se hace "cargo del día de ayer", en que se celebró el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda". Así lo ha señalado un día después del funeral de Estado celebrado en València por las 237 víctimas mortales de la dana (229 de ellas en la provincia de Valencia) en el primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de "asesino" y "fuera" por parte de la familiares de los fallecidos.
Cargar más
Publicidad
X