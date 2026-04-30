El PSE-EE pide frenar el debate sobre los perfiles lingüísticos en el empleo público ante su creciente "polarización"

El PSE-EE ha registrado una enmienda a la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Empleo Público Vasco en la que plantea incorporar al texto legal los Índices de Obligado Cumplimiento que determinan los perfiles lingüísticos en la Administración. La propuesta introduce una excepción para las administraciones situadas en los arnasgunes, donde el uso del euskera supera el 80%, que podrían quedar eximidas de su aplicación general.

El parlamentario socialista Pau Blasi ha defendido en Vitoria que esta medida busca dotar de rango legal a un sistema que, a su juicio, garantiza seguridad jurídica y adecúa la exigencia del euskera a la realidad sociolingüística de cada territorio. Actualmente, estos índices están regulados en el Decreto 19/2024 de normalización del uso del euskera en el sector público de Euskadi.

La enmienda plantea que cada administración aplique estos índices al definir el porcentaje de puestos con perfil lingüístico preceptivo en sus procesos de planificación, siempre bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad en función del puesto y sus funciones. Además, establece que estos principios deberán aplicarse en todas las convocatorias de empleo público, así como en los procesos de movilidad y promoción interna.

Blasi ha defendido que la iniciativa socialista “no rompe consensos” y aporta “garantías” y “seguridad” a las Ofertas Públicas de Empleo, frente a la propuesta del PNV, que en su opinión permite una flexibilidad excesiva. “Con la excusa de la autonomía municipal se abre la puerta a excesos injustificados, incluso en el Gobierno Vasco”, ha advertido.

El parlamentario del PSE-EE también ha alertado de que el debate sobre el euskera se ha intensificado en los últimos meses. Ha señalado que las posiciones entre los principales partidos están ahora más alejadas que hace un año y ha pedido “parar” para reconducir la situación, planteando retomar la discusión en otros foros que considera más productivos y evitar así “dinamitar consensos” en torno a la política lingüística.