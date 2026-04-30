El parlamentario de EH Bildu ha estado en Euskadi Irratia para hablar, entre otras cosas, sobre la Ley de Empleo Público Vasco. El planteamiento del PNV "no es serio", a su juicio. "Ayer nos enteramos sin ninguna negociación que piden nuestra abstención. Nosotros pasamos les pasamos nuestra propuesta hace un mes y no hemos tenido respuesta", ha subrayado.