ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
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Josu Aztiria (EH Bildu): "El PNV no nos ha presentado ninguna propuesta; además, plantean una abstención acrítica y no lo entendemos"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Josu Aztiria: (EAJ) "Ez digu proposamena aurkeztu; gainera, abstentzio akritikoa nahi dute eta hori ez da ulergarria"
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EITB

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El parlamentario de EH Bildu ha estado en Euskadi Irratia para hablar, entre otras cosas, sobre la Ley de Empleo Público Vasco. El planteamiento del PNV "no es serio", a su juicio. "Ayer nos enteramos sin ninguna negociación que piden nuestra abstención. Nosotros pasamos les pasamos nuestra propuesta hace un mes y no hemos tenido respuesta", ha subrayado.

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