Josu Aztiria (EH Bildu): "EAJk ez digu proposamenik aurkeztu; gainera, abstentzio akritikoa nahi dute, eta ez dugu ulertzen"
EH Bilduren legebiltzarkidea Euskadi Irratian izan da, besteak beste, Euskal Enplegu Publikoaren Legeari buruz hitz egiteko. EAJren planteamendua "ez da serioa", haren ustez. "Atzo, negoziaziorik gabe, jakin genuen abstenitu gaitezela eskatzen dutela. Guk duela hilabete pasatu genien gure proposamena, eta ez dugu erantzunik izan", azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
EH Bilduk "progresibotasun indizea zehaztu" du, hizkuntza-eskakizunen inguruko "akordio inklusiboa" ahalbidetzeko
Halaber, EAJren testuan egin duten zuzenketen artean propio nabarmendu dute bi hizkuntza ofizialak ezagutzea "nahitaezkoa" dela.
EAJk deitoratu du PSE-EE ez dela eurekin harremanetan jarri AArekin sortutako Estebanen irudiak eragindako polemikaren ostean
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, Espainiako Gobernuko Presidentetzatik alderdi jeltzalearekin harremanetan jarri diren arren, PSE-EEk Adimen Artifizialarekin sortutako Aitor Estebanen irudia zabaldu osteko polemikaren ondorioz, euskal sozialistek "oraindik" ez dute eurekin hitz egin.
PPko B kutxako ikertzailearen esanetan, Rajoy ez aipatzeko eskatu zioten
Era berean, txostenean Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi ohiaren izena islatzen utzi ez ziotela ziurtatu du, kontu bateko ahaldun gisa agertzen zen arren.
Lan-eskaintza guztietan hizkuntza eskakizunaren derrigortasuna geroratzeko aukera ezartzea proposatu du EAJk
Sozialistekin akordioa erdiestea ezinezkoa izan ondoren, EH Bilduri eskari zuzen bat egin dio EAJk: "gutxienez abstentzio" batekin jeltzaleen planteamendua ahalbidetzea, eta hortik aurrera, elkarrekin "emaitzak ebaluatu" eta "urrats berriak" adostea.
Lehendakaria EAJren eta PSE-EEren arteko tentsioa baretzen saiatu da, eta Jardunbide Politiko Eredugarriaren aldeko Ituna mahaigaineratu du
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak azaldu duenez, EAJren eta PSEren sailburu guztiek itun horri “lotzea” onartu dute. “Gaur inoiz baino indar handiagoa du”, adierazi du.
Aldamak Pedro Sanchez “talde antolatuaren” buru gisa jo du
Maskarak iruzurra eginda erosi ziren ala ez ikertzeko egiten ari diren epaiketan, enpresariak epailearen aurrean esan du eraikuntza enpresa batzuek herri lanen lizitazioak irabazi zituztela komisioak ordaintzearen truke.
Hizkuntza-eskakizunei buruzko eztabaida amaitzear da, akordiorik gabe
Eusko Legebiltzarrak Enplegu Publikoaren Legearen erreformari zuzenketak aurkezteko epea agortzear da. EAJ, EH Bildu eta PSE-EE negoziatzen jarraitzen dute euskara eskakizunen inguruan.
Pedro Sanchezek eskua luzatu dio EAJri eta legegintzaldia amaitzeko "bidelagun ona" dela dio
"Zuk jakingo duzu nola iritsi nahi duzun hauteskunde deialdira, bidelagunak nahi dituzun ala ez, presidente", galdegin dio Vaquerok. "Jakina, bidelagunak nahi ditut, gainera, onak, Euzko Alderdi Jeltzalea bidelagun ona da", erantzun dio Sanchezek.
Albiste izango dira: EAJren eta PSE-EEren arteko krisia, Surne Bilbao FIBAko Europako finalean eta Emirerri Batuek LPEE utzi dute
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.