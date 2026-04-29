Hizkuntza-eskakizunei buruzko eztabaida amaitzear da, akordiorik gabe
Eusko Legebiltzarrak Enplegu Publikoaren Legearen erreformari zuzenketak aurkezteko epea agortzear da. EAJ, EH Bildu eta PSE-EE negoziatzen jarraitzen dute euskara eskakizunen inguruan.
Enplegu Publikoaren Legearen erreforma une erabakigarrian sartu da Eusko Legebiltzarrean, ostegunerako aurreikusitako zuzenketa-epera heltzekotan ez baitago akordiorik.
Negoziazioaren azken orduetan, EH Bilduk berretsi du "posible" dela eta izan behar duela itun bat lortzea administrazio publikoan euskarari "berme eta aterki juridiko bat" emateko. EAJ, PSE-EE eta Sumar batuko dituen akordio bat nahi dutela adierazi dute.
Bihar bukatuko da zuzenketak aurkezteko epea. Hortik aurrera, ponentzia jarriko da martxan, epe-mugarik gabe.
EH Bilduk zuzenketak aurkeztuko ditu "akordio horretarako baldintzak sortzeko" helburuarekin, hizkuntz eskakizunak eredu progresibo baten bidez aplikatzeko proposamenarekin, egungo derrigortasun sistemaren ordez. Bere planteamenduan, hasiera batean, bi hizkuntza ofizialen ezagutza exijitzea barne hartzen du enplegu publikora iristeko eta, ondoren, administrazio bakoitzaren arabera aplikatzeko erritmo ezberdinak ezartzeko, eta, gainera, hizkuntza eskakizunak betetzen ez dituztenentzat prestakuntza baliabideak bermatzeko.
Bestalde, EAJk segurtasun juridikoan oinarritutako erreformaren aldeko apustuari eusten dio, proportzionaltasun-irizpideetan eta administrazio bakoitzean euskararen erabileraren benetako beharrizanetan oinarrituta.
Gainera, EAJk azpimarratu du akordioa posible dela, baina "errealismotik" eraiki behar dela, gehiegizkoak iruditzen zaizkion planteamenduetatik eta jarrera immobilistetatik aldenduz. Ziurtatu dute "azken minutura arte" negoziatzen jarraituko dutela, sistemari egonkortasuna emateko eta hizkuntza-eskubideak bermatzeko, baina segurtasun juridikorik gabe.
PSE-EEk, aldiz, egungo proposamenak baztertzen jarraitzen du, epaitegiek antzemandako arazoak konpontzen ez dituztela eta enplegu publikora sartzeko gatazkak sor ditzaketela iritzita.
Azken asteotan kontaktuak izan diren arren, eta epea luzatu den arren, negoziazioaren azken zatian elkarren jarrerak urrun daude, eta hurrengo orduetan jakingo da nola amaitu behar den, euskararen etorkizunerako funtsezkoa baita erreforma.
Koldok PSOE finantzatzeko laguntza eskatu ziola adierazi du Aldamak
Maskarak iruzurra eginda erosteagatik egiten ari diren epaiketan, enpresariak epailearen aurrean esan du eraikuntza enpresa batzuek herri lanen lizitazioak irabazi zituztela komisioak ordaintzearen truke.
Pedro Sanchezek eskua luzatu dio EAJri eta legegintzaldia amaitzeko bere "konpainia ona" aukeratu duela dio
"Zuk jakingo duzu nola iritsi nahi duzun hauteskunde deialdira, konpainia nahi duzun ala ez, presidente", galdegin dio Vaquerok. "Noski konpainia nahi dudala eta, gainera, konpainia ona, Eusko Alderdi Jeltzalearena bezala", erantzun dio Sanchezek.
EAJk bertan behera utzi du sozialistekin gaur egitekoa zuen bilera, PSEk sareetan mezu "lotsagarria" jarri ostean
Aitor Estebanek Euskadi Irratian adierazi du estatus berriari buruzko negoziazioek “aurrera egin" dutela eta lanean jarraitzeko “oinarria" badagoela. Sozialistek EAJko buruzagiaren muntaketa batekin erantzun dute sare sozialetan, eta horrek jeltzaleen haserrea piztu du.
EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua
Proiektuari buruzko informazio osoa izan arte iritzia emango ez badu ere, EH Bilduk "egoki" jo du Eusko Jaurlaritzak Lemoizerako egindako iragarpena. "EH Bilduren aldarrikapen historikoa izan da, ingurua modu integralean ulertzea. Beharrezkoa eta egokia da ingurune horretara beste jarduera batzuk erakartzea", esan du Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak.
Espainiak 40.000 milioi euroraino handitu du gastu militarra, eta gehien gastatzen duten 15 herrialdeen artean dago
Centre Delàsek astelehen honetan aurkeztu duen txosten batean esparru militarra bideratutako gastuak gehitu dizkio Defentsa Ministerioko aurrekontuari; hala nola ikerketarako partidak, atzerriko operazioak, partida industrialak eta abar. Horrek guztiak partida osoa BPGaren % 2,42ra igotzen dutela salatu du.
Sahararrei Espainiako nazionalitatea aitortzen dien lege proposamenari helduko dio berriro Kongresuak asteartean
Sumarrek dozena erdi zuzenketa proposatuko die Kongresuko taldeei, akordioa lortzeko bidean, eta ponentziari onespena emateko helburuarekin. Zuzenketa horietan gainerako alderdiek egindako proposamenak laburbiltzen dira, PPrenak izan ezik.
Lau hilketa eta hainbat saiakera, AEBko presidenteen aurka: joera historiko baten zergatiak
Donald Trumpen aurkako hirugarren atentatuak gogora ekarri du AEBko magnizidioen historia. Zenbait adituk salatu dute armak eskuraerrazak izateak areagotu egiten duela horrelako gertakari bat izateko arriskua.
Barcenasen semearen ustez, Rajoyren Gobernuak agindua eman zuen aitari espetxealdia "jasanezina" egiteko
Auzitegi Nazionalak Kitchen auziaren epaiketari ekin dio berriro astelehen honetan. Lekuko gisa deklaratu dute gaur Javier Arenas eta Soraya Saenz de Santamaria PPren buruzagi ohiek, eta Guillermo Barcenasek, Luis Barcenasen semeak.