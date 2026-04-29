Hizkuntza-eskakizunei buruzko eztabaida amaitzear da, akordiorik gabe

Eusko Legebiltzarrak Enplegu Publikoaren Legearen erreformari zuzenketak aurkezteko epea agortzear da. EAJ, EH Bildu eta PSE-EE negoziatzen jarraitzen dute euskara eskakizunen inguruan. 

Osakidetzako LEP baten argazkia. Argazkia: EFE

EITB

Enplegu Publikoaren Legearen erreforma une erabakigarrian sartu da Eusko Legebiltzarrean, ostegunerako aurreikusitako zuzenketa-epera heltzekotan ez baitago akordiorik. 

Negoziazioaren azken orduetan, EH Bilduk berretsi du "posible" dela eta izan behar duela itun bat lortzea administrazio publikoan euskarari "berme eta aterki juridiko bat" emateko. EAJ, PSE-EE eta Sumar batuko dituen akordio bat nahi dutela adierazi dute. 

Bihar bukatuko da zuzenketak aurkezteko epea. Hortik aurrera, ponentzia jarriko da martxan, epe-mugarik gabe. 

EH Bilduk zuzenketak aurkeztuko ditu "akordio horretarako baldintzak sortzeko" helburuarekin, hizkuntz eskakizunak eredu progresibo baten bidez aplikatzeko proposamenarekin, egungo derrigortasun sistemaren ordez. Bere planteamenduan, hasiera batean, bi hizkuntza ofizialen ezagutza exijitzea barne hartzen du enplegu publikora iristeko eta, ondoren, administrazio bakoitzaren arabera aplikatzeko erritmo ezberdinak ezartzeko, eta, gainera, hizkuntza eskakizunak betetzen ez dituztenentzat prestakuntza baliabideak bermatzeko.

Bestalde, EAJk segurtasun juridikoan oinarritutako erreformaren aldeko apustuari eusten dio, proportzionaltasun-irizpideetan eta administrazio bakoitzean euskararen erabileraren benetako beharrizanetan oinarrituta.

Gainera, EAJk azpimarratu du akordioa posible dela, baina "errealismotik" eraiki behar dela, gehiegizkoak iruditzen zaizkion planteamenduetatik eta jarrera immobilistetatik aldenduz. Ziurtatu dute "azken minutura arte" negoziatzen jarraituko dutela, sistemari egonkortasuna emateko eta hizkuntza-eskubideak bermatzeko, baina segurtasun juridikorik gabe.

PSE-EEk, aldiz, egungo proposamenak baztertzen jarraitzen du, epaitegiek antzemandako arazoak konpontzen ez dituztela eta enplegu publikora sartzeko gatazkak sor ditzaketela iritzita.

Azken asteotan kontaktuak izan diren arren, eta epea luzatu den arren, negoziazioaren azken zatian elkarren jarrerak urrun daude, eta hurrengo orduetan jakingo da nola amaitu behar den, euskararen etorkizunerako funtsezkoa baita erreforma. 

EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua

EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua

Proiektuari buruzko informazio osoa izan arte iritzia emango ez badu ere, EH Bilduk "egoki" jo du Eusko Jaurlaritzak Lemoizerako egindako iragarpena. "EH Bilduren aldarrikapen historikoa izan da, ingurua modu integralean ulertzea. Beharrezkoa eta egokia da ingurune horretara beste jarduera batzuk erakartzea", esan du Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak.

