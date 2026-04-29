Koldok PSOE finantzatzeko laguntza eskatu ziola adierazi du Aldamak

Maskarak iruzurra eginda erosteagatik egiten ari diren epaiketan, enpresariak epailearen aurrean esan du eraikuntza enpresa batzuek herri lanen lizitazioak irabazi zituztela komisioak ordaintzearen truke.

Aldama eta Abalos eta Koldo epaiketan zehar. Artxiboko argazkia. EFE
Agentziak | EITB

Jose Luis Abalos ministro ohiaren, haren aholkulari ohi Koldo Garciaren eta Victor de Aldama enpresariaren txanda da gaur Auzitegi Gorenean, pandemia garaian Espainiako Garraio Ministerioak esleitutako maskaren kontratuetan ustez izandako irregulartasunengatik egiten ari diren epaiketan. Hiruretatik Aldama izan da hitz egiten lehena. 

Aldamak epailearen aurrean azaldu duenez, Koldok laguntza eskatu zion adjudikazio publikoetan iruzurra egin eta lizitazioak irabazten zituzten eraikuntza enpresek PSOE finantzatzeko komisioak ordaindu zitzaten. 

Zehazki, eraikuntzako enpresa horiek Garraio Ministerioaren lizitazioak irabazteko esku hartzea eskatu omen zion Koldok. Trukean, enpresa horiek komisioak ordaindu behar zituzten eta lortutako diruaren zati batekin Alderdi Sozialista finantzatzen zuten. 

Aldamaren arabera, komisio horiek nola ordainduko ziren galdetu zion Koldori, eta hark esku dirutan egin behar zirela erantzun zion. 

Halaber, Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak jarduteko modu horren berri bazuela azaldu du Aldamak. 

