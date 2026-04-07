Abian da Abalos, Koldo Garcia eta Aldamaren aurkako epaiketa, maskaren erosketan ustezko iruzurrengatik
Fiskaltzak 24 urteko espetxe-zigorra eskatu du ministro ohiarentzat, 19 urte Garciarentzat eta 7 urte Aldamarentzat. 70 lekuko baino gehiago agertuko dira Auzitegi Gorenean.
Auzitegi Gorena astearte honetan hasi da Jose Luis Abalos ministro ohia, haren aholkulari ohia Koldo Garcia eta Victor de Aldama enpresaria epaitzen, pandemiaren garaian Garraio Ministerioak esleitutako maskaren kontratuetan izandako ustezko irregulartasunengatik. Fiskaltzak 24 urteko espetxe zigorra eskatu du Abalosentzat, 19 urte eta erdikoa Koldorentzat, eta 7 urtekoa Aldamarentzat.
Une honetan Abalos eta Koldo behin-behineko espetxean daude, iazko azaroaren 27an espetxeratu zituztenetik. Biek errugabetzat jo dute beren burua, eta ukatu egin dute deliturik egin izana.
Fiskaltzaren tesia
Ustelkeriaren aurkako fiskalak, Alejandro Luzunek, uste du hirurek adostu zutela ministro karguaz baliatzea administrazio kontratuak lortzeko, trukean etekin ekonomikoa jasota. Fiskaltzaren arabera, aberasteko asmoz jardun zuten, eta enpresaburuak bere intereseko enpresak bideratzen zituen kontratazio horietara.
Antikorrupzio Fiskaltzak dio, halaber, Garraio Ministerioko beste kargudun eta funtzionario batzuen babesa izan zutela, baita Aldamaren inguruko enpresa sareko pertsonena eta Koldoren senideena ere. Fiskalaren arabera, sareak denboran irauteko asmoa zuen, eta urte batzuetan jardun zuen; 2021eko uztailean ahultzen hasi zen, Abalos eta Koldo ministeriotik atera zirenean.
Fiskaltzak erakunde kriminal bateko kide izatea, eroskeria, informazio pribilegiatua baliatzea, eragin trafikoa eta diru publikoaren bidegabeko erabilera egozten dizkie Abalosi eta Koldori. Horrez gain, 3,8 milioi euroko isuna ere eskatu du.
Herri akusazioa
Aldamari zazpi urteko espetxe zigorra eta 3,7 milioi euroko isuna eskatzen dizkio fiskalak; izan ere, bere defentsan delituetako batzuk aitortu ditu, eta horregatik aringarri bat aplikatu diote. Bestalde, Partido Popularrek gidatutako herri akusazioek 30 urteko espetxe zigorra eskatu dute Abalosentzat eta Koldorentzat, eta Aldamarentzat fiskalak eskatutako bera.
Epaiketa Auzitegi Goreneko osoko bilkuren aretoan egingo dute, 13 saiotan. Apirilaren 7tik 30era bitartean, 70 lekukotik gora igaroko dira epailearen aurretik. Auzipetuek amaieran deklaratuko dute, ziurrenik apirilaren 28an.
