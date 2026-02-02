Gorenak Auzitegi Nazionalaren esku utzi du Abalos, Cerdan eta Garciaren gaineko ikerketaren zati bat
Ministro ohiak diputatu aktari utzi ostean, hura ikertzeko eskumenik ez duela iragarri du Gorenak. Koldo auziaren pieza nagusiak, baina, haren esku jarraitzen du.
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Auzitegi Nazionalaren esku utzi du Koldo auziaren piezetako bat, obra publikoetan iruzurrak egin ote zituzten ikertzen duena, alegia.
Besteak beste, Jose Luis Abalos ministro ohia, Koldo Garcia horren aholkularia, Victor de Aldama enpresaburua eta Santos Cerdan PSOEren Antolaketa idazkari ohia daude ikerketapean pieza horretan.
Gorenak auto batean azaldu duenez, Abalosek diputatu akta utzita, auzitegiak kasua ikertzeko zuen eskumena galdu du (forudunak direnak ikertzeko eskumena du Gorenak).
Irailean abiatu zuten ustezko amarruen pieza hori, obra publikoetan egindako esleipenetan gorabeherak atzeman baitzituzten. Ikerketa hasi berria zuen, hortaz, Gorenak.
Gauzak horrela, Koldo auziaren pieza nagusia —pandemia garaian maskarak erosteko izan ziren irregulartasunak ikertzen dituena— baino ez du orain Auzitegi Gorenak. Ahozko epaiketa apirilerako aurreikusi dute. Dena dela, EFEk kontsultatutako iturri juridikoen arabera, baliteke defentsek argudiatzea auzi horretan Gorenak eskumenik ez duela.
Auzitegi Nazionalak Koldo auziaren beste hainbat ildo ditu ikerketapean, honakoak: 2017-2024 tartean, PSOEk buruzagiei, langileei eta militanteei ustez eskudirutan egindako ordainketak eta Hidrokarburoen auzia, hots, Villafuel enpresak egindako ustezko iruzurra ikertzen duena.
