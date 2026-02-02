El Supremo envía a la AN la investigación a Ábalos, Cerdán y Koldo por los presuntos amaños de obra pública
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha enviado a la Audiencia Nacional (AN) la causa en la que investigaba al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por los presuntos amaños de obra pública.
En un auto, el magistrado remite al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo esta línea de investigación después de que Ábalos renunciase a su acta de diputado. El Supremo, explica, ha perdido la competencia para continuar indagando en estos hechos.
La pieza separada que ahora se remite al Juzgado Central de Instrucción Número 2 fue abierta el pasado mes de septiembre para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas. Se trata de unas pesquisas que, según el hasta ahora instructor, se encuentran en una fase incipiente.
De esta forma, el Supremo se queda únicamente —en lo referido al caso Koldo— con el juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, previsto para abril. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por EFE no descartan que las defensas planteen también la pérdida de competencia de esa pieza.
Entretanto, la Audiencia Nacional seguirá investigando otras piezas del caso como los presuntos pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, así como el conocido como 'caso hidrocarburos', en el que se investiga un supuesto fraude a través de la empresa Villafuel por el que está también imputado Aldama.
