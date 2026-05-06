En directo: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea
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Posteriormente, el féretro será conducido al cementerio de Pamplona, su localidad natal, donde se oficiará el funeral. Así será el último adiós al primer lehendakari de la democracia. La capilla ardiente de Ajuria Enea se podrá seguir en directo en Orain y ETB1 a partir de las 09:55 horas.
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La capilla ardiente se instalará en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial de Garaikoetxea entre 1980 y 1985, a partir de las 10:00 horas. A partir de las 19:30 horas, se celebrará el funeral en la parroquia San Francisco Javier de la capital navarra.
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