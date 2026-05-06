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En directo: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea

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Euskaraz irakurri: Carlos Garaikoetxeari agurra Ajuria Enean

Última actualización

Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
Carlos Garaikoetxea Política

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