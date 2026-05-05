Será noticia: Despedida a Garaikoetxea, concurso de acreedores en Tubos Reunidos y juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
-Despedida a Carlos Garaikoetxea: El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto por el fallecimiento, este lunes, de Carlos Garaikoetxea, lehendakari entre 1980 y 1985, y referente del nacionalismo vasco durante las décadas de 1980 y 1990. La capilla ardiente se ha instalado este martes en el tanatorio San Alberto de Pamplona (09:00-21:00), y mañana, miércoles, en Ajuria Enea (10:00-14:00). El funeral se oficiará este miércoles, en la parroquia de San Francisco de Pamplona.
-Tubos Reunidos presenta el concurso de acreedores: Aludiendo a la situación de "insolvencia inminente", la empresa presentó este lunes el concurso de acreedores. La empresa ha convocado al comité de Amurrio a las 10:30 horas de la mañana del próximo 6 de mayo y al de Trapagaran a las 16:00 horas de ese mismo día, con objeto, según les ha trasladado, de dar respuesta a la información y dudas que les planteen.
-Juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón: Un jurado popular juzga desde este lunes, en la Audiencia Provincial de Álava, al presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su muerte y que fue hallada junto a su hija de dos años, que resultó ilesa. Este martes tendrá lugar la segunda sesión del juicio.
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Declaración institucional del lehendakari por el fallecimiento de Garaikoetxea
Imanol Pradales realizará una declaración institucional por la muerte del lehendakari Carlos Garaikoetxea.
Amigos y colaboradores de Garaikoetxea elogian su humanidad y valentía
Garaikoetxea ha dejado un gran legado y sus amistades y colaboradores más cercanos han lanzado mensajes muy variados para alabar su labor. Por ejemplo, Pedro Luis Uriarte, con el que fue su consejero de Economía, ha destacado que fue el político “más trascendental en la historia de Euskadi en los últimos 50 años”, y que se le podría considerar “padre de la patria”.
El Gobierno Vasco decreta tres días de luto
El periodo de luto oficial ha comenzado este lunes y finalizará el miércoles. El cuerpo reposará este martes en un tanatorio de Pamplona y será trasladado el miércoles a Ajuria Enea.
Pradales destaca la figura de Garaikoetxea como un "líder en los tiempos más difíciles"
En un mensaje, el lehendakari le ha dado las gracias por haber dado lo mejor a su pueblo: "Gracias por haber luchado por su libertad. Fue un honor conocerte y haber aprendido de ti. No te fallaremos".
Políticos y sociedad vasca muestran su reconocimiento a la figura de Carlos Garaikoetxea
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Garaikoetxea, el lehendakari que sentó las bases del autogobierno vasco
Figura clave de la transición vasca, Carlos Garaikoetxea fue el primer lehendakari del Gobierno Vasco y uno de los principales artífices del entramado institucional de Euskadi. Su trayectoria política estuvo marcada por las desavenencias con la dirección del PNV y la posterior fundación de Eusko Alkartasuna.
Fallece Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari tras el franquismo
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