Será noticia: Despedida a Garaikoetxea, concurso de acreedores en Tubos Reunidos y juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón

-Despedida a Carlos Garaikoetxea: El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto por el fallecimiento, este lunes, de Carlos Garaikoetxea, lehendakari entre 1980 y 1985, y referente del nacionalismo vasco durante las décadas de 1980 y 1990. La capilla ardiente se ha instalado este martes en el tanatorio San Alberto de Pamplona (09:00-21:00), y mañana, miércoles, en Ajuria Enea (10:00-14:00). El funeral se oficiará este miércoles, en la parroquia de San Francisco de Pamplona.

-Tubos Reunidos presenta el concurso de acreedores: Aludiendo a la situación de "insolvencia inminente", la empresa presentó este lunes el concurso de acreedores. La empresa ha convocado al comité de Amurrio a las 10:30 horas de la mañana del próximo 6 de mayo y al de Trapagaran a las 16:00 horas de ese mismo día, con objeto, según les ha trasladado, de dar respuesta a la información y dudas que les planteen.

-Juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón: Un jurado popular juzga desde este lunes, en la Audiencia Provincial de Álava, al presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su muerte y que fue hallada junto a su hija de dos años, que resultó ilesa. Este martes tendrá lugar la segunda sesión del juicio.