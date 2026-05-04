Pradales destaca la figura de Garaikoetxea como un "líder en los tiempos más difíciles"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado de Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, su figura como defensor de los derechos humanos y de la justicia social y como "líder en los tiempos más difíciles".

“Navarro. Euskaldun y abertzale. Demócrata”; Pradales ha recordado que Garaikotexea fue el "arquitecto del autogobierno y del bienestar vasco". Así lo ha señalado el lehendakari en un mensaje en el que le ha calificado también como pragmático, soñador, sensato, valiente, carismático y hombre de equipo.

El lehendakari le ha dado las gracias por haber dado lo mejor a su pueblo. "Gracias por haber luchado por su libertad. Fue un honor conocerte y haber aprendido de ti. No te fallaremos", ha añadido tras enviar un abrazo a sus familiares.