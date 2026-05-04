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Pradales destaca la figura de Garaikoetxea como un "líder en los tiempos más difíciles"

En un mensaje, el lehendakari le ha dado las gracias por haber dado lo mejor a su pueblo: "Gracias por haber luchado por su libertad. Fue un honor conocerte y haber aprendido de ti. No te fallaremos".

(Foto de ARCHIVO) El Lehendakari, Imanol Pradales, y el ex-Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, durante un acto institucional de reconocimiento al primer Gobierno vasco tras la dictadura, en el Palacio de Ajuria Enea, a 16 de junio de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El acto se celebra como símbolo del "arranque de una nueva etapa en Euskadi" tras las casi cuatro décadas de dictadura, ya que ese primer Gobierno vasco afrontó una situación de "máxima inestabilidad política y social, marcada por la ilusión y la esperanza, pero también por profundas incertidumbres". Iñaki Berasaluce / Europa Press 16/6/2025
Garaikoetxea junto a Pradales. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Pradalesek Garaikoetxearen figura "garai zailenetan lider" gisa nabarmentzen du
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EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado de Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, su figura como defensor de los derechos humanos y de la justicia social y como "líder en los tiempos más difíciles".

“Navarro. Euskaldun y abertzale. Demócrata”; Pradales ha recordado que Garaikotexea fue el "arquitecto del autogobierno y del bienestar vasco". Así lo ha señalado el lehendakari en un mensaje en el que le ha calificado también como pragmático, soñador, sensato, valiente, carismático y hombre de equipo.

El lehendakari le ha dado las gracias por haber dado lo mejor a su pueblo. "Gracias por haber luchado por su libertad. Fue un honor conocerte y haber aprendido de ti. No te fallaremos", ha añadido tras enviar un abrazo a sus familiares.

Carlos Garaikoetxea Gobierno Vasco Imanol Pradales Política

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