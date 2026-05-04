Garaikoetxea, el lehendakari que sentó las bases del autogobierno vasco
Figura clave de la transición vasca, Carlos Garaikoetxea fue el primer lehendakari del Gobierno Vasco y uno de los principales artífices del entramado institucional de Euskadi. Su trayectoria política estuvo marcada por las desavenencias con la dirección del PNV y la posterior fundación de Eusko Alkartasuna.
"Yo entré en política porque me dolía ver en Navarra como retrocedía el euskera. Ese fue uno de los puntos más sensibles que me hizo sentir la causa de mi pueblo". Son las palabras empleadas por Carlos Garaikoetxea en el documental 'Garaikoetxea, una transición inacabada' para explicar su vocación y el inicio de su andadura política.
Nacido en Pamplona en 1938 en el seno de una familia numerosa, Carlos Garaikotxea Urriza se convirtió en 1980 en el primer lehendakari de la transición bajo las siglas del Partido Nacionalista Vasco. El cargo implicaba construir casi de cero un entramado institucional capaz de gestionar competencias, cohesionar sensibilidades y ofrecer estabilidad en un contexto marcado por las consecuencias de la dictadura franquista. Lideró el Ejecutivo de Gasteiz durante dos legislaturas (1980 y 1984).
Realizó sus primeros estudios en el colegio pamplonés de los Escolapios, y se licenció en Derecho y Económicas en la Universidad de Deusto, viajando posteriormente a Londres y a París con el fin de ampliar su formación. Tras concluir los estudios, trabajó en el sector privado, llegando a presidir la Cámara de Comercio e Industria de Navarra (1962-1972), y como representante de esta institución, formó parte del Consejo Foral de Navarra. Su mirada técnica como letrado y economista fue clave para dar forma al Estatuto de Autonomía del País Vasco (1979) que acababa de nacer cuando llegó al Ejecutivo de Gasteiz.
En 1975 ingresó en el PNV, y cuatro años más tarde abandonó la abogacía para dedicarse a tiempo completo a la política. Entre 1977 y 1980 presidió el máximo órgano del partido, el Euzkadi Buru Batzar, y en las elecciones municipales y forales de 1979 resultó elegido miembro del Parlamento Foral de Navarra. En junio de ese mismo año fue nombrado presidente del Consejo General Vasco, órgano preautonómico vasco, sustituyendo a Ramón Rubial.
Durante su mandato como lehendakari, el Ejecutivo vasco asumió competencias clave, entre ellas el orden público, que dio lugar a la creación de la Ertzaintza en 1982, y a ello se sumaron la puesta en marcha de Osakidetza, en 1983, y el nacimiento de la radiotelevisión pública EiTB.
Su gestión también abordó cuestiones controvertidas, como la apertura a la sindicación de los funcionarios públicos, y tuvo que hacer frente a episodios de gran impacto social: entre ellos destacan la visita del papa Juan Pablo II, las graves inundaciones de 1983 —que pusieron a prueba el recién creado sistema de emergencias SOS Deiak—, así como tragedias como la explosión de la escuela de Ortuella en 1980 o el accidente aéreo del monte Oiz en 1985.
Tras profundas discrepancias con la dirección de su partido en torno a la Ley de Territorios Históricos, en 1985 abandó el cargo de lehendakari, siendo sustituido por José Antonio Ardanza, y unos meses más tarde impulsó una escisión que culminó con la fundación de Eusko Alkartasuna. Al frente de esta formación hasta 1999, fue elegido en sucesivas ocasiones diputado del Parlamento Vasco (1986, 1990, 1994 y 1998), además de ejercer como eurodiputado entre 1987 y 1991.
En noviembre de 1999 se retiró de la política activa, y una década más tarde, en 2009, participó en la presentación de un documento a favor de la aglutinación de fuerzas abertzales junto con dirigentes de EA. Fruto de este documento, y tras un complicado proceso, nació EH Bildu.
Casado con Sagrario Mina y padre de tres hijos, ha fallecido en torno a las 16:30 horas de esta tarde en Pamplona, su ciudad natal y en la que residía.
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